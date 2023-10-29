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新北搶攻冬季國際旅遊 赴日年度旅展推廣在地特色觀光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北觀旅局於日本旅展新北攤位，邀請日本民眾可追蹤新北旅客社群平台。圖／新北觀旅局提供
新北觀旅局於日本旅展新北攤位，邀請日本民眾可追蹤新北旅客社群平台。圖／新北觀旅局提供

今年國際疫情正式解封，新北觀旅局赴日本參與年度旅展，將新北秘境旅遊、熱門景點、特色旅宿及文化節慶推廣出去，並提供住宿券等獎品，盼吸引更多日本民眾來台旅遊。

觀旅局指出，日本為台灣首要客源國，為爭取東北亞旅客赴台觀光，旅遊局、觀光署及其他縣市政府合作，攜手旅行社、公協會及觀光業者等超過130位成員，自10月25日至10月29日參與大阪地區B2B台灣觀光推廣會、2023日本旅展（Tourism EXPO Japan）及Roadshow。

觀旅局說明，推廣活動以觀光署日本市場推廣主題「ビビビビ!台灣」為主軸（ビ是美的意思），基於日本遊客重遊率高、對於住宿講求高品質的偏好，新北藉由臉書粉絲團的「新北金好住，許願讓您住」每周抽獎活動及飯店摺頁，搭配新北市的知名景點、國際品牌節慶活動展示物與文宣摺頁，推廣新北的淡蘭古道、優良旅館、魅力民宿、熱門景點與平溪天燈節、九份紅燈籠祭等活動及基北北桃旅遊推薦給當地旅遊業者、媒體及民眾。

活動現場中，因應日本民眾喜愛九份、平溪、鐵道、老街、美食等市場喜好， 準備「新北市旅遊」、「新北金好住」、「關於九份紅燈籠」等影片於展攤及現場大銀幕播放，宣傳新北多元美景、住宿與節慶，並於活動上提供抽獎獎品六家飯店共30張住宿券。

觀旅局長楊宗珉表示，日本來台觀光旅遊人次正逐漸恢復，今年1至9月已累積近59萬人次來台旅遊，與疫情前相同仍為來台人次最高的國家，是值得持續深耕推廣的國家。日本民眾最欣賞台灣的自然景點、多元文化、美食、友好熱情的人民與多樣性的活動等，新北結合基北桃的共同生活圈擁有眾多觀光資源，將持續行銷北台灣。

新北攤位於日本旅展深受歡迎，來詢問旅遊資訊的人潮絡繹不絕。圖／新北觀旅局提供
新北攤位於日本旅展深受歡迎，來詢問旅遊資訊的人潮絡繹不絕。圖／新北觀旅局提供
新北市政府觀光旅遊局、基隆市政府觀光及城市行銷處，聯手於大阪觀光推廣會推廣基北北桃旅遊。圖／新北觀旅局提供
新北市政府觀光旅遊局、基隆市政府觀光及城市行銷處，聯手於大阪觀光推廣會推廣基北北桃旅遊。圖／新北觀旅局提供
新北推廣基北北桃旅遊，日本業者詢問並索取基隆摺頁。圖／新北觀旅局提供
新北推廣基北北桃旅遊，日本業者詢問並索取基隆摺頁。圖／新北觀旅局提供
台灣觀光代表團於大阪觀光推廣會做推廣。圖／新北觀旅局提供
台灣觀光代表團於大阪觀光推廣會做推廣。圖／新北觀旅局提供

日本 住宿券

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