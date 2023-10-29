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台中「藝術陪伴」助弱勢兒築夢 自信畫出台灣山水

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
豐邑機構攜手中市社會局「藝術陪伴」弱勢兒童，以濕水彩明暗深淺畫出台灣山水，令人驚艷。記者趙容萱／攝影
豐邑機構攜手中市社會局「藝術陪伴」弱勢兒童，以濕水彩明暗深淺畫出台灣山水，令人驚艷。記者趙容萱／攝影

豐邑機構攜手台中市政府社會局舉辦「藝術陪伴計畫」昨在豐藝館開跑，首場「聽．見席德進」濕水彩藝術創作X美學導覽活動，15名弱勢孩童在藝術家楊鼎献、蔡蓉蓁夫婦手把手指導創作，大膽以純色的明暗深淺畫出台灣山水，有的驚艷「原來我畫的這麼棒」度過快樂的時光。

豐邑機構長期投入公益，旗下的浩恩文化藝術基金會與豐邑文教基金會攜手台中市政府社會局規劃舉辦「藝術陪伴計畫」，讓藝術文化與公益深耕社區，昨天為首場，後續還將推廣到社區、飯店，讓更多的兒童都能參與。

豐藝館目前展出「生命的風景」台灣重要畫家席德進紀念展，席德進熱愛台灣文化，作品融入台灣風土人情，晚期多為台灣山水水彩畫。

蔡蓉蓁說，昨天的藝術陪伴是先導覽席德進作品，然後讓孩子以濕水彩創作，也就是用三支深淺不一的同色水彩，透過畫紙與水的渲染創作，孩子在有限資源下，以純色的明暗深淺畫出台灣山水，有的孩子會和旁邊互換水彩，也有第一次創作，驚艷「原來我畫的這麼好看」。

楊鼎献說，透過帶領孩子探索藝術「做中學」，深刻體會藝術陪伴計畫是「愛」的養成教育，藉由美的事物，激發孩童從欣賞、啟發，最後實踐於生活中，透過藝術自我對話、思考，找到自我價值。

社會局長廖靜芝說，社會局服務的15名弱勢兒童，多數是單親、隔代教養，家中經濟必須仰賴社會補助，教育資源相對匱乏。藝術陪伴對弱勢兒童是難得經驗，有助於帶領孩子夢想起飛、翻轉弱勢家庭的未來。

廖靜芝指出，她也特別感謝豐邑大砌四方社區從2019年起，不間斷募集社區民眾愛心善款，捐贈弱勢家庭，盼藝術陪伴活動能把藝術的美好分享給社區民眾，讓公益慈善在社區持續發酵。

豐邑機構攜手台中市社會局「藝術陪伴」弱勢兒童，邀請藝術家楊鼎献、蔡蓉蓁夫婦現場指導。圖／豐邑機構提供
豐邑機構攜手台中市社會局「藝術陪伴」弱勢兒童，邀請藝術家楊鼎献、蔡蓉蓁夫婦現場指導。圖／豐邑機構提供

台中市 弱勢家庭 隔代教養

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