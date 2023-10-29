新店榮工單元5都更 最快明年動工

新店榮工廠地區現況為傳統工業區，與北市僅一河之隔，周邊有近期開幕的裕隆城及HTC總部，榮工廠地區規畫都更活化轉型，單元5已獲都更審議通過，為該區首案，最快明年動工。將興建廠辦大樓引入高科技產業、住宅大樓，公園用地底下將設置捷運Y5站及公共停車場。議員樂觀其成，但憂心交通衝擊，市府表示會通盤規畫。

都更處指出，新店榮工廠地區早期以汽車、紡織、造紙等傳統出口導向的製造業為主，民國80年代漸式微，多處廠區廠房老舊頹敗。

近年榮工廠周邊大坪林站及七張站商圈蓬勃發展，為了使廠區機能復甦及產業轉型，新北市府2020年發布實施「畫定新北市新店榮工廠地周邊都市更新地區及訂定都市更新計畫案」，總面積約31公頃，以高科技產業發展為導向，完整新店科技布局。

都更處說，榮工廠更新單元5鄰接景美溪及寶橋路235巷，基地面積1萬2322平方公尺，權利變換計畫審議通過，透過都市計畫變更將工業區轉型特定專用區，回饋並協助開闢道路及公園用地。

該案未來將興建1棟地上24層、地下5層之廠辦大樓，引入高科技產業，提供研發、展示、資訊等設施及2棟地上31層、地下5層之住宅大樓，且公園用地底下將設置捷運Y5站，及提供公共停車場供民眾轉乘大眾運輸服務。

都更處補充，新店榮工更新單元2目前已進入都更審議階段，更新單元4也舉行自辦公聽會，後續將提出都市更新申請，剩餘的單元持續整合中，結合新店寶高園區、裕隆城商業發展，未來發展可期。

議員陳儀君表示，隨周邊建設到位，除更要加速推動都更外，交通配套也是關鍵。議員陳永福也說，除要照顧到公益空間使用外，交通影響評估現在也有盲點，通常是單案審查，而非區域審查，所以才會導致這次裕隆城周邊有塞車情況。

新北都更處副處長李擇仁表示，榮工未來發展為廠辦及住家，性質與裕隆城型態不同，且現在只有單一單元開發，在都市計畫中也都通過相關評估；但他也坦言，未來幾塊單元都開發時，確實要注意到交通問題，因此未來該區其他單元開發會再做完整通盤規畫。