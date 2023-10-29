蔣萬安萬聖節扮索隆 大兒子點子

台北市長蔣萬安昨參加邁入第15屆的「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，在大兒子蔣得立推薦下，他扮演日本漫畫航海王角色「羅羅亞．索隆」，與民眾同樂一起變裝搞怪，蔣萬安表示，今年是疫情之後第一個萬聖節，跟適合辦國外節慶的天母商圈合作，盼帶動商圈發展。

今年活動串聯SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋共發4500個限量版南瓜桶，提供各種糖果、餅乾讓小朋友「treat or trick」，還募集250間在地店家高掛南瓜燈籠，現場還有動漫人物見面會及中職球隊味全龍的攤位，吸引大批人潮。

蔣萬安前晚在臉書分享一張背影照，蔣頂著一頭綠髮，身穿一件緊身的白色襯衫，網友就推測蔣可能要「cosplay」索隆，蔣萬安昨頂著一頭綠髮，全副武裝到商圈舞弄雙劍，揭曉自己扮演的就是索隆。

許多民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影

蔣萬安說，今年因為航海王推出真人版的影集，很受大家喜歡，大兒子告訴他「爸爸你就扮索隆，他很帥」，兒子特別提醒他，記得要有三把刀，頭髮是綠色，標準動作是嘴巴也咬一把刀。

他說，索隆即便遇到挫折，還是不放棄成為最強劍士，希望用這個角色也能夠影響很多小朋友，像索隆一樣不斷的進步。

蔣萬安指出，希望透過活動帶動商圈發展，每年萬聖節大家都知道會來天母，已經成為台北品牌、台北的名片，天母是國際化區塊，天母商圈適合舉辦國外節慶，今年是疫情之後第一個萬聖節，跟天母商圈合作把規模擴大。