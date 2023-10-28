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深坑四寶文化節登場 四寶杯一次體驗在地特色美食

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北年度深坑四寶文化節今登場，新推出的四寶杯，能一次品嚐四寶美食。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，新推出的四寶杯，能一次品嚐四寶美食。圖／深坑區公所提供

新北年度深坑四寶文化節今登場，深坑兒童遊戲廣場化身為繽紛熱鬧的活動場地，除了精采的舞台表演及美味的四寶美食外，還有氣墊跳跳屋、四寶騎士出任務闖關遊戲、四寶影子牆，以及四寶彩繪等趣味活動，新推出的四寶杯，更是能一次品嚐四寶美食。

深坑區公所指出，今年深坑四寶文化節以「四寶奇遇記」為主題，規畫「四寶特攻隊」與「四寶樂園」兩大系列活動，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，包括鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品，創造出充滿親子和樂記憶的專屬作品。

深坑兒童遊戲場的「四寶樂園」，除有精彩逗趣的表演外，還有四寶騎士出任務、四寶影子牆以及深坑四寶彩繪趣等豐富活動，闖關體驗還可以換贈品；新推出的四寶杯杯，更可以一次品嚐深坑四寶美食。

新北副秘書長柯慶忠表示，深坑公所一直積極推動地方產業發展，尤其在經濟建設和產業發展取得明顯成果，透過「一區一特色」的策略，將深坑四寶「豆腐」、「茶葉」、「綠竹筍」和「黑豬肉」以創新方式推廣，同時也行銷深坑老街和古道古厝，透過地方產業的推廣發展，已經讓深坑成為一個充滿特色的觀光勝地，為當地帶來商機，傳播獨特的地方文化。

深坑區長黃美華表示，四寶文化節每年都有不同的主題，今年的「四寶奇遇記」帶來更多有趣的節目和活動，四寶文化節的魅力不僅限於活動，還包括深坑四寶所延伸的文化及特色美食，民眾體驗節慶同時也增進對深坑四寶的了解。

此外，獅子會300B2區也在活動上捐贈深坑區第2輛社區巴士，增進深坑居民便利交通，讓活動有活力外更增添溫馨。

新北年度深坑四寶文化節今登場，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，包括鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，包括鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，深坑兒童遊戲廣場化身為繽紛熱鬧的活動場地，有精采的舞台表演及美味的四寶美食。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，深坑兒童遊戲廣場化身為繽紛熱鬧的活動場地，有精采的舞台表演及美味的四寶美食。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，新推出的四寶杯，能一次品嚐四寶美食。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，新推出的四寶杯，能一次品嚐四寶美食。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，包括鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品。圖／深坑區公所提供
新北年度深坑四寶文化節今登場，「四寶特攻隊」在深坑第一活動中心舉辦親子同樂手作課程，包括鹽滷豆腐以及蝶古巴特四寶零錢包等DIY作品。圖／深坑區公所提供

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