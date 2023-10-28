天母萬聖節嘉年華 蔣萬安扮「索隆」與民同樂

台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，台北市長蔣萬安下午戴起綠色假髮、扮演日本動漫《航海王》中的「索隆」，到現場與民眾一起共襄盛舉。

蔣萬安表示，自己很喜歡航海王，去年來嘉年華看到很多人扮成主角「魯夫」，而今年恰好航海王推出真人影集，便搭上這股風潮，他也透露大兒子蔣得立希望他扮成索隆，原因是覺得索隆比較帥，希望透過索隆面對挑戰不放棄堅持成為最強劍士的精神，能夠感染更多的小朋友。