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天母萬聖節嘉年華 蔣萬安扮「索隆」與民同樂

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，與民同樂，帥氣拔劍留影。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，與民同樂，帥氣拔劍留影。記者林伯東／攝影

台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，台北市長蔣萬安下午戴起綠色假髮、扮演日本動漫《航海王》中的「索隆」，到現場與民眾一起共襄盛舉。

蔣萬安表示，自己很喜歡航海王，去年來嘉年華看到很多人扮成主角「魯夫」，而今年恰好航海王推出真人影集，便搭上這股風潮，他也透露大兒子蔣得立希望他扮成索隆，原因是覺得索隆比較帥，希望透過索隆面對挑戰不放棄堅持成為最強劍士的精神，能夠感染更多的小朋友。

台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，接受媒體專訪宣傳台北市。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，接受媒體專訪宣傳台北市。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動，今年邁入第15屆，今天在天母運動公園週邊登場，大批民眾精心打扮一起共襄盛舉。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安（前左）下午到天母運動公園參與「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，他戴起綠色假髮、扮演日本動漫「航海王」中人氣角色「索隆」，現場發糖與民同樂。記者林伯東／攝影

天母 蔣萬安

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