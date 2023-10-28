大巨蛋使照 李四川：待核定資料最快下週可請領

台北市長蔣萬安昨天開箱大巨蛋，11月將辦2場測試賽、12月有亞錦賽。針對大巨蛋使用執照，台北市副市長李四川今天說，須核對副本資料與核定內容是否相符，最快下週可請領。

李四川下午出席台北捷運公司舉辦的「歡慶將迎來130億旅運人次活動」記者會。

他致詞時表示，北捷即將迎來130億旅運人次，今天雖然是捷運活動，但還是要推銷一下，大巨蛋昨天開箱，真的很漂亮，呼籲大家今年底要到大巨蛋看球賽。

台北市建管處24日指出，10月20日已同意大巨蛋可請領使用執照，但仍須核對副本資料是否與核定內容一致無誤，才會核發使照，時間視遠雄提送資料而定。

針對大巨蛋使用執照進度，李四川會後告訴中央社記者，大巨蛋使照日前已核定同意，且相關副本資料昨天都已送達，預計最快下週可以請領。

建管處表示，由於副本資料多達400多頁，若核對資料順利無誤，預計最快幾個工作天即可完成，但若發現有些副本資料有疑義，相關工作時間也會因此順延。