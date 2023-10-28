北捷迎130億乘客送8萬總統套房 李四川猜11月3日出沒

台北捷運為迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川今擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷運，也要加入捷運會員綁定卡片，成為那位130億乘客即可享一年免費搭乘捷運年票，並帶走88000萬元的日月潭晶園度假村總統套房住宿券，他笑著預測幸運兒應該在11月3日降臨。

「大家好，我是李四川，可以叫我川伯！」松山站往中山的捷運列車廣播傳出熟悉名字，原來是副市長利用有趣的方式來宣傳台北捷運將迎來第130億人次，抵達終點站中山，他搭乘手扶梯抵達記者會現場與現場民眾玩起有獎徵答。

李四川笑說，自己在禮拜六、日都會搭乘捷運，光是半小時體驗司機員，就知道同仁的辛苦，每一個項目都要做到確實，以確保旅客安全，自嘲「不知道大家對我台灣國語聽不聽得習慣。」

李四川說，對於這位神秘130億人次的貴賓，不知道會出沒在哪一條線、哪一個時間點，「猜測是在11月3日會出現。」他也宣傳昨天「開箱」的大巨蛋將在12月舉辦亞錦賽，「去看球不要開車，要搭捷運！」

談起捷運，李四川不忘說到環狀線東環段預計明年開工，讓住在東南西北都能搭捷運上班，這也是呼應北捷肩負綠色運具的使命，為了淨零碳排盡一份心力。

台北捷運公司表示，除了第130億人次的乘客能獲得多項好禮，前後五位台北捷運會員，也可獲得一張都會通勤票，此外，即日起到10月31日止，在「捷運這樣玩」、「台北捷運Metro Taipei」臉書猜猜130億乘客出現的路線及日期，同樣有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票。