快訊

一張照曝高雄下班成塞車惡夢 輕軌遭諷「大型路障」市府提這解方

美中若為台開戰雙方損失慘重 美學者：大陸可能偏好非武力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷迎130億乘客送8萬總統套房 李四川猜11月3日出沒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川（右3）和民眾玩遊獎徵答比賽。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川（右3）和民眾玩遊獎徵答比賽。記者邱書昱／攝影

台北捷運為迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川今擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷運，也要加入捷運會員綁定卡片，成為那位130億乘客即可享一年免費搭乘捷運年票，並帶走88000萬元的日月潭晶園度假村總統套房住宿券，他笑著預測幸運兒應該在11月3日降臨。

「大家好，我是李四川，可以叫我川伯！」松山站往中山的捷運列車廣播傳出熟悉名字，原來是副市長利用有趣的方式來宣傳台北捷運將迎來第130億人次，抵達終點站中山，他搭乘手扶梯抵達記者會現場與現場民眾玩起有獎徵答。

李四川笑說，自己在禮拜六、日都會搭乘捷運，光是半小時體驗司機員，就知道同仁的辛苦，每一個項目都要做到確實，以確保旅客安全，自嘲「不知道大家對我台灣國語聽不聽得習慣。」

李四川說，對於這位神秘130億人次的貴賓，不知道會出沒在哪一條線、哪一個時間點，「猜測是在11月3日會出現。」他也宣傳昨天「開箱」的大巨蛋將在12月舉辦亞錦賽，「去看球不要開車，要搭捷運！」

談起捷運，李四川不忘說到環狀線東環段預計明年開工，讓住在東南西北都能搭捷運上班，這也是呼應北捷肩負綠色運具的使命，為了淨零碳排盡一份心力。

台北捷運公司表示，除了第130億人次的乘客能獲得多項好禮，前後五位台北捷運會員，也可獲得一張都會通勤票，此外，即日起到10月31日止，在「捷運這樣玩」、「台北捷運Metro Taipei」臉書猜猜130億乘客出現的路線及日期，同樣有機會獲得日月潭晶園渡假村總統套房住宿券或都會通定期票。

捷運 北捷 李四川

延伸閱讀

蔣萬安、李四川預告大巨蛋明開箱 網友：期待N年了

傳李四川明年請辭 蔣萬安點3件事：一定不會讓李副離開

明年將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況...隨時可走

大巨蛋消防缺失8次嚴查今終過關 李四川：拚月底前取得使照

相關新聞

萬聖節大玩Cosplay為何要扮「航海王」索隆？蔣萬安親曝原因

台北市長蔣萬安今天參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安昨晚先在臉書貼出一張綠髮背影照，還要網...

北捷迎130億乘客送8萬總統套房 李四川猜11月3日出沒

台北捷運為迎接第130億人次搭乘，北市副市長李四川今擔任一日司機員，從捷運松山站啟程至中山站，廣播問候鼓勵大眾多搭乘捷運...

台北市立動物園慶109週年 盼成亞洲旗艦動物園

台北市立動物園今天歡慶邁入109週年，並以全新雉科珍禽區開幕作為園慶賀禮，園長諶亦聰說，極度瀕危物種「越南鷴」將亮相，並...

新店國中數量無法滿足需求 議員要求這塊地改為蓋國中

新北市新店區總計有14所國小，但國中只有7所，學生上國中只能往台北或是其他地區就讀。民代表示，位於央北重劃區的文小11用...

北市二殯將增設14個火化爐122年完成 居民憂心這件事

台北市殯葬需求日益增加，擴增設施的預算將送市議會審議。除了增加12萬個公立塔位，因應未來火化需求，14個火化爐設施已不足...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。