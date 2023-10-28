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新店國中數量無法滿足需求 議員要求這塊地改為蓋國中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局表示，針對文小11用地會審慎評估用途，教育局將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。圖／新北市教育局提供
新北市教育局表示，針對文小11用地會審慎評估用途，教育局將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。圖／新北市教育局提供

新北市新店區總計有14所國小，但國中只有7所，學生上國中只能往台北或是其他地區就讀。民代表示，位於央北重劃區的文小11用地應該變更使用目的，改來蓋國中，舒緩當地的就學需求，新北市教育局表示，將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。

新北市議員劉哲彰表示，新店地區的國中數量不足，學生無法在地升學，都要去台北或是其他地區讀國中，現在市府在央北地區規畫文小11用地，這邊是精華地段，周邊是住宅區還有公園，3年前他就爭取這塊地不要蓋國小，要變更用地使用目的來蓋國中，解決就學問題，讓新店的小孩留在自己的家鄉就讀。

劉哲彰指出，文小11用地一路上遇到很多轉折，教育局也希望把這塊土地用來蓋國際學校，提升地方學習環境完整性，但是現在的租金將近9千萬元，相較林口的用地租金約2、3千萬，且用地更大，想租賃給國際學校的想法不可行。

劉哲彰認為，在十四張B單元重劃區有一塊文教用地，現在也變更為文中小用地，日後可同時蓋國中跟國小，既然這塊地可以變更，那文小11用地的進度到哪裡了？如果兩塊地同步進行，早就該完成變更用地使用目的。

教育局表示，因應新店區人口發展，教育局針對文小11用地審慎評估用途，教育局將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。

教育局表示，十四張B單元畫設文中小用地於今年通過都市計畫審議，惟尚須區段徵收，整地，預計2024年區段徵收。

新北市教育局表示，針對文小11用地會審慎評估用途，教育局將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。圖／新北市教育局提供
新北市教育局表示，針對文小11用地會審慎評估用途，教育局將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。圖／新北市教育局提供
新北市議員劉哲彰表示，文小11用地應該變更使用目的，改為蓋國中，舒緩當地就學需求。圖／新北市教育局提供
新北市議員劉哲彰表示，文小11用地應該變更使用目的，改為蓋國中，舒緩當地就學需求。圖／新北市教育局提供

教育局 劉哲彰

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