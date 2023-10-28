台北市立動物園慶109週年 盼成亞洲旗艦動物園

台北市立動物園今天歡慶邁入109週年，並以全新雉科珍禽區開幕作為園慶賀禮，園長諶亦聰說，極度瀕危物種「越南鷴」將亮相，並訂4年中期計畫，目標打造亞洲旗艦動物園。

動物園今天上午在鳥園舉辦「新雉科珍禽區」開放暨109週年慶開幕活動，包括副市長林奕華、多個NGO和企業團體都共襄盛舉，現場提供多種與鳥類習性生活相關的趣味活動，民眾除逛鳥園外，還可運用學習單進行闖關活動。

為慶祝邁入109週年，動物園透過新聞稿表示，透過全新雉科珍禽區開幕作為園慶賀禮，同時以「2023國際野生動物保育交流成果」手冊分享園區這一年來所迎接的新生動物，以及和國內外保育合作計畫成果。

諶亦聰表示，這一年來迎接許多新生動物寶寶，包括小爪水獺四胞胎、歐亞水獺雙胞胎、環尾狐猴雙胞胎、石虎雙胞胎等，充滿濃濃的新生報到氣象，所以今年動物園慶活動就以「誕生、成長、茁壯、飛翔」為意象，於10月規劃一系列保育合作的工作成果。

同時，動物園訂定4年（2024-2027）中期計畫整體規劃未來願景，期許未來動物園將繼續穩健地前進，以打造亞洲旗艦動物園為目標，成為環保及綠色能源的環境教育重鎮。

諶亦聰指出，重新規劃的新雉科珍禽區除引進來自捷克的極度瀕危物種「越南鷴」外，區內也規劃設計挑高7公尺，垂直空間的設計搭配棲地營造，貼近自然環境，為遊客帶來視覺上的張力與震撼，也為鳥類提供更寬敞的生活空間，希望透過此區眾多鳥類的故事，提高大眾對於瀕危動物保育的關注和行動。