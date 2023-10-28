北市二殯將增設14個火化爐122年完成 居民憂心這件事

台北市殯葬需求日益增加，擴增設施的預算將送市議會審議。除了增加12萬個公立塔位，因應未來火化需求，14個火化爐設施已不足，二殯二期完工後，殯葬處預計再新增14爐。日前北市議會考察二殯，對於火化量增加，議員擔憂空汙問題，加上附近有淨水廠，居民更有喝到「骨灰水」的疑慮，殯葬處表示，新增火化爐須經環評同意。

北市至115年，公立納骨塔位就要用完，為因應需求，將在鄰近富德靈骨樓規畫興建新塔，檢討後將擴大容量，原本地下1層、地上6層，將建至10層，增加12萬個塔位，可用20年，現爭取議會支持預算。另外，二殯未來因應北市人口老化致未來死亡人數增加的火化需求，設施也不足，殯葬處將新增14個火化爐。

北市議會民政委員會日前考察二殯，對於火化量增加，議員吳世正指出，火化設備多年來技術應進步很多，要用最新的設備，降低粉塵量，招標一定要用最新科技，降低空汙和民眾疑慮。

議員曾獻瑩也說，二殯附近居民也怕骨灰飄得到處都是，附近有淨水廠，居民還反映是不是平常都在喝骨灰水，他特別去看淨水場，窗戶上、下面全部都封起來。

對於新設火化爐，附近臥龍里長邱奕承指出，未來空氣清淨機的濾芯可能要更常換，因為有的居民家中的灰都是黑色的，加上文山區鄰山，吹北風時冬天汙染更嚴重，他要求火化設備要用最高規格，長期吸先人的骨灰，是有保佑？還是傷身？增設火化爐前二殯要和里民好好溝通。

殯葬處長張世昌表示，興建新的火化場大樓及增設火化設備，殯葬處113年編列火化場新建工程先期規畫，預算293萬元，希望能增加北市殯儀館火化量能及相關服務設施，以提供民眾更完善的治喪服務環境。他強調，火化場規畫興建，需要經過環評，現在的預算是先期規畫，後續還有環評、工程施工，預計122年完成。

至於納骨塔，以近5年推估，北市在115年，塔位數就不夠，富德納骨塔興建正與地方溝通。當地里長反彈認為博嘉里已經有一處靈骨樓，為什麼要承受這麼多鄰避設施。另外，外界曾質疑納骨塔興建面積，刻意逃避環評。

殯葬處指出，開發山坡地1公頃以上須做環評，新建設施的需求面積只有9950平方公尺，富德靈骨樓規畫興建新塔增加12萬塔位，按使用狀況，20年使用沒問題；市府表示，11月會召集一次全面的地方說明會，包括里長、各團體，希望民眾了解工程期程進度，盡量對地方影響衝擊降到最低。