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汐止同興路穿越國道 推進首根管冪

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程，已完成第一根管冪推進作業，預計2025年底完工。圖／工務局提供
新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程，已完成第一根管冪推進作業，預計2025年底完工。圖／工務局提供

新北市汐止道路交通備受關注，其中社后地區因南北向聯絡道路不足，壅塞問題層出不窮。新北工務局規畫「同興路穿越國道工程」，完工後，人行動線上也規畫可串聯汐東線SB12站出入口。目前順利一個月推進第1根管冪，將盡速加快工程，預計2025年12月底完工。

工務局長祝惠美昨視察指出，該工程施工要徑在於福德三路可否封閉施工，為降低對社后地區交通的脆弱度的影響，決定變更工法，並增加預算1.1億元及工期895天，讓施工期間可維持福德三路既有通行。

完工後，道路總長約290公尺、寬度約28公尺，除車行地下道外也同時兼顧人行通道，人行動線上也規畫可串聯至未來汐東線SB12站出入口。

祝惠美指出，藉由將同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流，高速公路下方採「管冪工法」開挖，因福德三路不能封閉施工，讓施工難度倍增。

祝惠美說，2020年開工以來，陸續克服交通改道、地盤改良、高速公路擋土牆基樁切除及排除中油管線等困難，預定2025年12月完工。

新工處長王益翔說明，同興路穿越地下道工程扮演著「汐東捷運」先驅工程，在同興路穿越地下道工程中，已先行施作汐東捷運共構基礎工程，可大幅降低日後捷運工程整地開挖遭遇不明障礙的風險，縮減捷運高架墩柱開挖作業期程。

王益翔補充，該工程管冪推進中，面臨高速公路下方複合土質快速變化超過預期的情形，施工團隊順利以一個月時間，完成第一根推進，未來將繼續完成工程。

高速公路 捷運

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