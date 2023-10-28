擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退縮，建構人行步道及自行車道，將以「智慧科技力」驅動新服務業力、生醫樂齡力等產業。議員建議，也該對現有工廠有因應計畫。

市府整頓五股垃圾山為「五股夏綠地」，2019年起推動擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區），去年11月報內政部審議，今年4月開第1次部小組會議。新北市府後續也依建議修正整體空間布局、交通規畫等3方向，目前在內政部審議中。

計畫位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、新五路以東所圍成的範圍，面積約169.46公頃，屬淡水河洪水平原二級管制區，規畫上應具滯洪功能。城鄉局表示，多年來經非法棄置堆積成山，且綠草樹林覆蓋多時，已無法發揮原功能。

城鄉局表示，今年4月開第1次部小組會議後，小組審查意見要求補充未來整體空間布局及產業發展策略，及計畫區產業發展定位；補充計畫區配合鄰近五泰輕軌場站的大眾運輸導向發展具體措施；以及補充計畫區交通系統規畫及各項交通改善方案。

城鄉局指出，新北未來產業發展策略，以智慧科技力為核心，驅動新服務業力、文化觀光力、新能源力及生醫樂齡力，發揮產業跨域合作；另結合周邊國道及快速道路交通系統優勢，引導未來產業進駐。

城鄉局說，計畫區因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，計畫區以人本交通為規畫主軸，連續沿街面的綠地規畫、重新配置土地使用分區及建築基地退縮，建構完善人行步道及自行車道。

交通改善部分，城鄉局表示，將串聯並營造公車站及輕軌站間友善的步行環境、搭配沿線交通號誌連鎖系統規畫、要求建築退縮串聯開放空間、主要節點增設YouBike站、規畫15公尺寬的綠地用地兼供道路使用。

市議員李宇翔建議，過去五股的都市發展，受限二級洪水平原管制，無法有效整體開發，呼籲新北市府，針對未來夏綠地內的工廠可能受到的衝擊，應預先提出因應計畫，避免工廠再發生搬遷難題。