快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市YouBike有車空綁 增購未解套

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市YouBike無車可借、無位可還，議員指出，還有一種情形是「有車空綁」，車柱無車可借，旁邊綁了一大堆車不補。圖／議員苗博雅提供
北市YouBike無車可借、無位可還，議員指出，還有一種情形是「有車空綁」，車柱無車可借，旁邊綁了一大堆車不補。圖／議員苗博雅提供

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁」，車柱無車可借，旁邊卻綁了一大堆車不補。交通局指出，綁車、解車應更有效率，避免綁車綁很久，會請微笑單車公司盡速處理。

議員苗博雅昨質詢指出，2021年1月1日至2023年9月30日，1千天中，若以無車可借連續20分鐘算一次，2021年9月13日當天，全市有78.2%YouBike站點發生無車可借；增購新車上線後，今年9月28日仍有58.1%無車可借。

苗博雅指出，另從次數上來看，2022年10月21日，發生一天無車可借逾20分鐘，有3721次；新車上線後，2023年9月28日也發生3196次，所以問題不是買新車可解決，很多車上線營運，但一天中沒被借過，現在每天約有15至20%的車無人借 ，卻還發生無車可借情況。

苗博雅說，經檢視合約，交通局僅要求微笑單車公司每天實際上線數量，要維持總營運車數的一定比例，不能有太多車在維修，合約卻沒有規範無車可借、無位可還的合理比率，未來合約中應具體規範比率。

交通局長謝明鴻表示，市府大數據中心也曾點出問題，有的站點車投了太多，應將過多、剩餘的車，適度挪移至缺車的站點。至於「有車空綁」這是調度的人力，沒有把車即時移過來。

謝明鴻說，9月開學以來，使用率又增加，目前為止只增購1780輛，事實上車還是缺滿多的，即使想調度車輛也很難，因為車子都在路上跑。另外，現在車輛跟當初Youbike 1.0階段相比，規模相差還是太大，目標是希望能夠達到2.6萬輛，目前還差6千輛左右。

苗博雅 單車 議員

延伸閱讀

北市YouBike無車可借問題嚴重 議員爆還綁了一堆車不補

回響／倒數半個月若嘸人要 燈會「玉兔」恐淪拆解命運

「藍白合」誰正誰副受矚 苗博雅諷明眼人看得出：柯侯配能量大

羅智強封苗博雅是「臭蛋雙寶」 苗反嗆：亂黑，他為大安最真心

相關新聞

台北大巨蛋開箱 11月18日測試賽索票入場

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽...

北市YouBike有車空綁 增購未解套

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁...

擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退...

汐止同興路穿越國道 推進首根管冪

新北市汐止道路交通備受關注，其中社后地區因南北向聯絡道路不足，壅塞問題層出不窮。新北工務局規畫「同興路穿越國道工程」，完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。