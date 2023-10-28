快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
今年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長10.9公尺、寬8公尺且重20公噸。本報資料照片
今年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長10.9公尺、寬8公尺且重20公噸。本報資料照片

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存台北捷運北投機廠。北市觀傳局長王秋冬指出，11月10日前若無單位有意願典藏就會拆解，費用約159萬元，預計年底前完成。

議員林延鳳昨在北市議會教育委員會提案，建請觀傳局限期1個月內完成主燈安置方案，並遷出北投機廠。

王秋冬說，維持外貌、組裝和維運費等一年要1000萬元，若欲恢復燈會時的燈光效果則要2000萬元，10月25日已詢問各縣市典藏意願，若無則繼續在北市找地方設置、花費159萬元拆解回收共兩方案。

議員苗博雅表示，前局長陳淑慧曾說6月就會找到，拖到現在是行政效率不彰，點出真正原因是市府不想出錢。

王秋冬表示，觀傳局很努力找過，動物園、北士科、天文館等處都納入評估，包含國外潛在認養單位，只是沒有找到理想的解決方式，會再努力。

議員陳重文提議，可評估觀光效益，若市府願意花2000萬元恢復原樣，可擺在地方促進觀光；議員李建昌認為，台灣燈會的歡樂已經留在台北市民心中，11月10日之後真的沒有辦法，就花費159萬元拆解。

王秋冬說，原則上，11月10日沒人想要典藏，就會開始拆解，年底前會完成。

議員許淑華直言不只今年，每年都在討論主燈問題，明年同樣會碰到一樣問題，提議可運用虛擬投影製作主燈意象；陳重文表示，光雕技術比租借主燈漂亮300倍，提議可選擇北市府牆面或北市地標呈現燈節的光雕設計。

王秋冬表示，明年主燈使用採租賃方式，後續不會有主燈典藏問題，AI技術可豐富燈節內容，將會慢慢導入，明年活動預計會在北門投射光雕。

教委會決議，台灣燈會主燈11月10日若未尋到典藏地點，觀傳局年底前遷出北投機廠處置，並提供處理流程檢討報告。

台灣燈會 北市 議員

延伸閱讀

回響／倒數半個月若嘸人要 燈會「玉兔」恐淪拆解命運

北市景美女中地下停車場試營運免費 12/1起收費

行人安全破功？北市行人死亡數增75% 議員：很可笑

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

相關新聞

台北大巨蛋開箱 11月18日測試賽索票入場

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽...

北市YouBike有車空綁 增購未解套

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁...

擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退...

汐止同興路穿越國道 推進首根管冪

新北市汐止道路交通備受關注，其中社后地區因南北向聯絡道路不足，壅塞問題層出不窮。新北工務局規畫「同興路穿越國道工程」，完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。