2023新北市紀錄片獎 老舊社區獨居老人內容獲首獎

2023新北市紀錄片獎今天公布前3名，導演蕭郁儒拍攝的「六六地下居」，描述台北市老舊公寓地下室，12戶獨居老人相互照顧，對生命充滿熱忱與韌性，紀錄片獲首獎。

新北市府並頒獎給2023新北市紀錄片獎前3名得主，分別是第1名蕭郁儒拍攝的「六六地下居」，第2名廖敬堯拍攝的「除蛙記」，第3名陳韶君拍攝的「臺華，臺華」。

市府新聞局說，評審團一致認為，決審作品有引人的故事題材、多元的拍攝與製作形式，發人省思與探討。因都很有潛力難以割捨，決議增加由楊晴雯拍攝、紀錄青少年矯正對象的影片「渾沌」，獲評審團特別獎。

新聞局說，「六六地下居」紀錄台北市的老舊社區公寓地下室，12名獨居老人在困難的居住環境中，獨自照顧自己、彼此照料，展現生命韌性。

新聞局說，「除蛙記」紀錄外來種斑腿樹蛙，迅速繁衍擴散棲地，陷入反覆調查、移除、人道處理的輪迴；本片同時獲得看見．齊柏林基金會的「齊柏林環境紀錄獎」。

基金會董事長歐晉德致詞表示，盼望新北紀錄片獎與齊柏林環境記錄獎的合作，讓更多人關注台灣環境議題，與台灣的多元生態、山河美景，感受台灣的美。

新聞局說，第3名的「臺華，臺華」，紀錄台灣與澎湖間的臺華輪，是導演與外公家的連結記憶。在外公過世後，試圖在服役的新臺華輪與退役的舊臺華輪，尋找散落在各處的記憶。

副市長陳純敬說，盼以影像為環境、為世界發聲，帶著紀錄片創作走向國際，透過放映推動紀錄片發展。今年13部優選作品將在11月8日至29日，於府中15紀錄片放映院陸續播出。

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