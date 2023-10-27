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網紅拍片歧視原住民愛喝酒 新北：溝通後下架

中央社／ 新北27日電

新北市議員楊春妹今天說，1名網紅為新北救護義消，也是112年消防局月曆人物，為爭取流量拍影片內容有「原住民只會喝酒」等歧視言詞。消防局說，言詞不妥已請網紅下架影片。

國民黨籍原住民新北市議員楊春妹在市政總質詢時表示，台中一中今年發生園遊會歧視原住民風波，又傳出有原住民學生被嘲諷霸凌事件，歧視無所不在；新北消防月曆的代言人是網紅，卻拍攝內容有「原住民愛喝酒」、「原住民喝死你」的言論，只為了在抖音爭取流量，相當不可取。

楊春妹說，酒是作為族人與祖靈重要溝通工具，也不是原住民都愛喝酒，她自己滴酒不沾，網紅卻以此言論歧視原住民，「相當可惡」。

她說，網紅還是新北市消防局猛男月曆代言人，有損機關形象。台灣反歧視法尚未通過，要求備詢的副市長劉和然表態，市府應制訂反歧視、反霸凌政策。

劉和然說，不管發表人是什麼角色，都不允許針對特定族群、行為、面貌、體態發表歧視言論，這是普世價值。

消防局長李清安上台表示，內容確實不尊重原住民，短片僅代表網紅個人，經聯繫溝通後，影片已下架。

消防局告訴中央社記者，羅姓網紅為救護義消，也是112年消防月曆的月曆人物，這名網紅獲悉訊息後日前已將影片下架，並另外發表一段影片道歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原住民 網紅

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