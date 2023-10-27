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金山「千歲咖啡」試營運 長者展現專業手沖咖啡技藝

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金包里慈護宮照顧關懷據點的長者穿著制服、展現專業親手沖現磨咖啡給來賓品嚐，成果展展現社規師的社區改造成果，讓金山老街有了不一樣的人文面貌。 圖／紅樹林有線電視提供
金包里慈護宮照顧關懷據點的長者穿著制服、展現專業親手沖現磨咖啡給來賓品嚐，成果展展現社規師的社區改造成果，讓金山老街有了不一樣的人文面貌。 圖／紅樹林有線電視提供

媽祖廟也賣咖啡？」而且還是八九十歲高齡長者手沖的「千歲咖啡」？金山區金包里慈護宮舉辦「112年度新北市社區規劃師成果暨千歲咖啡試營運發表會」，由金包里慈護宮照顧關懷據點的長者穿著制服、展現專業親手沖現磨咖啡給來賓品嚐，成果展展現社規師的社區改造成果，讓金山老街有了不一樣的人文面貌。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮從五年前就設立「社區照顧關懷據點」，讓長者走出家中，到據點來共餐及樂齡共學。今年首次申請「社區規劃師」計畫，在台灣藝術創生文化基金會、致理科技大學USR計畫及法鼓山社會大學協助下，順利完成街區環境改造，慈護宮也自費將閒置空間改造成「千歲咖啡廳」，讓關懷據點的長者展現「手沖咖啡」手藝，盈餘再作為金山學童課後陪伴基金，將「媽祖的慈愛」以新的面貌呈現在社區的老幼照顧上。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，基金會一直陪伴慈護宮在社區關懷上著力，從「媽祖的空中菜園」、「媽祖菜市集」、「媽祖顧金孫－課後陪伴」，一直到現在的「千歲咖啡廳」，一座200多年的大廟能不斷地創新，相當不容易，期待明年正式營運後，能為金山老街帶來新的文創風貌。

負責慈護宮社區關懷據點的秘書長曾碧霞指出，據點成立五年來，她花了很多心思設計不同樂齡及課後陪伴課程，結合「金山漫遊」在地青農資源，也得到「法鼓山社會大學」很多協助，讓長者學會手沖咖啡、藝術彩繪等課程，還學會大鼓陣、水耕蔬菜等，讓這些長者非常喜愛來上課，每天笑咪咪充滿活力，身體及心靈變得更健康，子女都很開心，讓她覺得付出的努力很值得。

金包里慈護宮也感謝參與新北城鄉局的社規師計畫，讓慈護宮將附近的街區風貌開啟了一些改變，也促成慈護宮設立了「千歲咖啡廳」，今天先開始「試營運」，讓長者熟練沖煮咖啡技術，先進行營運準備，而明年一月將正式營運，讓金山老街除了吃鴨肉，還可以造訪慈護宮及千歲咖啡廳，品嚐不一樣的千歲咖啡香。

咖啡廳 金山 媽祖

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