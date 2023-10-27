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新莊雙鳳段、丹鳳段危樓8年無下文 公私協力推動都更

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新莊雙鳳段更新後模擬圖。圖／新北都更處提供
新莊雙鳳段更新後模擬圖。圖／新北都更處提供

海砂屋等危老建築成為居住環境隱憂，新北提出新北挺安全方案及580專案協助民眾更新房屋，位於新莊區雙鳳段、丹鳳段海砂屋都市更新案已沒有下文8年，近期終於在協調下成功凝聚住戶都更意願，經都市更新審議會審議通過，後續將進入權利變換階段，讓住戶住家安全又邁進一步。

新北都更處說明，雙鳳段、丹鳳段都市更新案位於新莊鳳山街南北兩側、天泉二街以東、啞口坑溪以西所圍之街廓內，基地規模4647.74平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，重建前戶數達145戶，該案建築物內部損毀嚴重，樓地板已破損崩落，甚至可以直接由2樓看到3樓天花板，2015年經市府認定為海砂屋，期間曾有多家建商進場整合，但遲遲沒有下文。

新北市府在2019年成立都市更新推動辦公室進場協助後，重新帶動當地住戶對於海砂屋重建的信心，經過與住戶協調整合後，事業計畫於今年10月27日都更審議大會通過，未來預計興建2棟分別為24層及15層之鋼筋混凝土造建築物，後續將進入權利變換階段。

都更處長林炳勲表示，雙鳳段、丹鳳段都市更新大會審議通過後，該區500公尺周邊範圍內已有8件多元都市更新案，丹鳳地區逐步向達成舊市區更新的目標前進，而像海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府也提出許多海砂屋重建措施，像是新北挺安全方案（海砂屋免費鑑定）及580專案，只要社區整合重建意願超過50%，即可申請免費鑑定，並透過新北住都中心協助初步規畫及財務試算結果，後續民眾重建的意願超過80%時，即啟動公辦招商遴選實施者，以加速危險建築物拆除並重建完成。

新莊雙鳳段、丹鳳段更新前，建築物內部損毀嚴重，樓地板已破損崩落，甚至可以直接由2樓看到3樓天花板。圖／新北都更處提供
新莊雙鳳段、丹鳳段更新前，建築物內部損毀嚴重，樓地板已破損崩落，甚至可以直接由2樓看到3樓天花板。圖／新北都更處提供
新莊丹鳳段更新後模擬圖。圖／新北都更處提供
新莊丹鳳段更新後模擬圖。圖／新北都更處提供

海砂屋 都市更新 房屋 屋齡

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