人力不足長期脫班…9026福和傳11月停駛 蔡適應：早日換人接手

國道福和客運9026路線基隆到南港路線，因駕駛人力不足長期以來有脫班情況，近日傳出業者擬在11月停駛，通勤族擔心影響通勤。立委蔡適應今天說，要求公路局絕不能停駛、並協商有意願業者早日換人接手。台北市區監理所表示，針對班次不足、無法開出情況，先行協調其他業者支援，盡可能維持營運。

近日有很多通勤民眾反映，擔心9026路線影響通勤。通學，蔡適應今天邀公路局台北市區監理所了解，蔡適應說，已經要求台北市區監理所不能讓9026路線停駛，並且加速協商有意願的業者，未來接手9026路線。

蔡適應表示，客運9026從年初至今營運的情況每況愈下，對福和客運的服務品質感到憂心，尤其這條路線是安樂區重要的城際運輸路線，有許多民眾使用9026路線通勤。

蔡適應提到，就他所知目前福和客運尚未提出停駛的申請，不過發車的情況每天都有人向他陳情，期盼這條路線能有顯著的改善，他今天要求台北市區監理所務必準備好備援計畫，不只是請其他業者支援發車，也要準備好萬一福和客運、皇家客運退出後，未來公告招標路線的誘因和條件。

蔡適應說，當初首都客運退出9026路線後，原本重新招標的條件，到上路行駛後一變再變，連福和經營團隊都不斷改變，導致許多市民對於9026服務品質失望。

台北市區監理所表示，針對9026路線的後續狀況，監理所針對班次不足、無法開出的部分，先行協調其他業者支援，盡可能維持營運。另外，監理所現階段已開出60幾張數百萬元罰單，若業者不繳納的話，考慮送法務部行政執行署來執行。