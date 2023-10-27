台灣同志遊行28日登場 北市府周邊道路交管

台灣同志遊行將登場，台北市警方表示，市府周邊包含新仁愛路提前今天晚間8時開始管制，市府路（松高路至松壽路）從28日零時至晚間8時管制雙向全線車道。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，配合第21屆台灣同志遊行，市政府附近路段將實施交通管制，活動從28日上午9時起至晚間8時止，遊行隊伍預計下午2時10分出發，下午5時20分返回市民廣場。

活動集會地點包含市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）、市府路（松高路至松壽路）全線車道、松高路逸仙路26巷1之1號（不含）至基隆路1段210號（不含）南側外側1車道。

警方表示，遊行分為南北路線。北路線從市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發至仁愛路4段（逸仙至光復走中間車道、光復至敦化走北側快車道）右轉敦化南路，右轉忠孝東路（敦化至逸仙南側東向外側雙車道），右轉逸仙路（西側南向雙車道），左轉仁愛路在北市市民廣場集會後解散。

南路線從台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發，往仁愛路4段（中間車道）左轉光復南路（往南外側1線車道），右轉信義路（逆向北側慢車道），右轉敦化南路（東側慢車道），右轉仁愛路4段（敦化至逸仙走南側東向中間快車道），北市市民廣場集會後解散。

警方表示，新仁愛路提前27日晚間8時管制；市府路（松高路至松壽路）從28日零時至晚間8時管制雙向全線車道，晚間8時至深夜12時管制西側4線車道。

警方指出，遊行路線將進行階段彈性交通管制，用路人應提前避開管制路段，遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議駕駛行經相關路段時，應依現場員警指揮減速慢行或提早改道。

北市公共運輸處表示，配合「2023第21屆台灣同志遊行活動」，北市府周邊道路今晚8時至28日深夜12時將進行交通管制。

公運處指出，因應活動包含20路等共31條公車將取消停靠市政府、國父紀念館等39個站位。聯營公車路線因活動管制取消停靠站位，民眾可上大台北公車網頁查詢相關內容。