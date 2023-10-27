北市景美女中地下停車場試營運免費 12/1起收費

台北市停管處表示，文山區景美女中地下停車場今天試營運，並開放市民免費停車，12月1日起開始收費，小型汽車停車格有268格、機車140格、大型重機1格。

台北市停車管理工程處上午舉辦景美女中地下停車場啟用典禮，停管處指出，景美女中緊鄰住宅區，藉由學校改建及啟用停車場，有助改善學校環境及吸納社區巷道停車數量。

停管處表示，停車場開場後並同步調整周邊交通設施，包含機車退出人行道、增設標線型人行道、路邊停車格位調整等，盼在整頓學區環境時，兼顧社區居民日常生活與地區停車需求。

台北市長蔣萬安出席啟用典禮時致詞表示，景美女中自1962年成立以來在台北市具重要地位，因附近地區長期存在停車位嚴重不足問題，停車場今天啟用後，預期將對周邊交通環境帶來正面影響。

蔣萬安說，停車場未來將實施智慧化管理，並提供家長在學生放學時的前30分鐘免費停車，緩解交通擁擠問題。

停管處表示，景美女中地下停車場是依北市公有停車場收費費率自治條例，並參考鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車1小時收費新台幣20元、機車計時收費10元（當天當次最高收費上限20元，隔日另計），附近里民也有停車優惠措施，相關細節可洽詢停車場。