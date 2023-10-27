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歷經32年風雨 蔣萬安：我們有大巨蛋了感謝重要推手

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，站上投手丘。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，站上投手丘。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午到台北大巨蛋「開箱」，除了檢視球場改善完成的狀況，蔣萬安特別要感謝的人是副市長李四川，稱他是大巨蛋可以完工最重要的推手，也謝謝市府團隊的同仁包的辛苦，大家都知道市民朋友迫不及待，也抵住壓力，用最高的標準來檢視。

蔣萬安在開箱大巨蛋時，站上投手丘試投，到打擊區揮棒，坐在觀眾席時，也頻頻稱讚坐椅舒服，不輸大聯盟球場，蔣萬安還拿著加油棒，想像比賽時替中華隊加油，甚至忘情的喊出「韓國隊，三振他」。

蔣萬安說，今天是球迷的時刻、是台北的時刻，30多年前在台北市立棒球場，也就是現在小巨蛋的所在地，一場突如其來的大雨，讓當時中華職棒冠軍戰的賽程打亂，也引起現場上萬的觀眾在雨中大聲呼喊「我們要巨蛋、我們要巨蛋 」。

他說，今天要在這邊感謝當時在現場允諾大巨蛋的郝柏村院長，以及歷任市長大家一棒接一棒的努力，從選址、規畫、動工、停頓、復工到今天完工。經過這麼多年，32年的風雨，市府團隊上任之後，也積極的跟中央溝通，也全心投入 ，所以今天站在這裡，他有穿越時空的感覺，也想像32年前，在雨中呼喊的球迷朋友回應，「我們要巨蛋，我們有巨蛋」。

蔣萬安指出，更重要是希望所有熱愛棒球的老球迷，可以牽著小球迷，走進大巨蛋看棒球，讓棒球的記憶可以傳承延續，今天開箱是一個里程碑，希望大家都可以進場到大巨蛋看比賽，共同寫下這個世代的美好回憶。

台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，練習揮棒。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，練習揮棒。記者楊正海／攝影
蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，特別感謝副市長李四川(右一)。記者楊正海／攝影
蔣萬安上午「開箱」台北大巨蛋，特別感謝副市長李四川(右一)。記者楊正海／攝影

大巨蛋 蔣萬安

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