行人安全破功？北市行人死亡數增75% 議員：很可笑

台北市長蔣萬安上任後，推動行人安全友善計畫，今年1月至7月行人死亡數卻有28人，與去年同期相比多75%。北市議員提美國紐約市數據，同期間行人死亡數減少21%，且在1年內改善1400個路口，相較紐約改善成果，北市數據「很可笑」。交通局說，「行人安全友善計畫」為期5年，但確實有進步空間，明年預算、人力到位後會更努力改善路型，確保行人安全。

北市議員趙怡翔表示，台北市今年1月至7月的交通死亡事故增加40.4%，其中行人死亡28人，與去年同期相比增加12人。他舉紐約市為例，人口為台北市3.5倍，行人死亡率減少21%，整體死故事往也減少9.7%。

趙說，紐約市因為有做大數據分析各個路口問題與區域分析，並非瞎忙與只顧數字遊戲，紐約市長上任後承諾改善1000個路口，也在1年後交出1400路口改善的成績單，反觀台北市，只改善了19處行人專用時相、29處行人穿越道退縮、增加2處庇護島、拓寬4條人行道、增加2條實體人行當，「蔣萬安還自豪北市行人安全友善計畫，講出來很可笑。」

趙怡翔認為，讓數字漂亮沒有意義，應宏觀思考道路改善，若羅斯福路每個路口都有做行人庇護島，但沒有畫設左轉專用車道、人行道沒外推，只做1樣根本沒意義。

北市交通局長謝銘鴻回應，行人安全友善計畫的成果解度不同，紐約市本來就有完整的道路規劃，所以可以算出來有哪些路口需要改善，而交通局提供的成果報告，是5月計畫啟動累計至今的結果，「行人安全友善計畫」為期5年，未來還會繼續改善。

不過，謝銘鴻也相當認同議員說法，他表示，早期以會勘為主，紅線、黃線畫一畫就沒事了，確實有進步空間，如今應該要根據歷年交通事故碰撞構圖，來研究路型要如何改善路型，也必須要投入大量人力與經費，明年將增加預算，把宏觀的交通規劃與交通安全作為第一優先。