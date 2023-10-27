獨／新進度！五股都市計畫修正3方向 主要結構圖曝光

新北市政府整頓五股垃圾山為「五股夏綠地」，2019年起推動擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區），去年11月報內政部審議，今年4月開第1次部小組會議。新北市府後續也依建議修正整體空間布局、交通規畫等3方向，目前已在內政部審議中，而當時報部審議的主要計畫圖也首度曝光。

計畫位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、新五路以東所圍成的範圍，面積約169.46公頃，屬淡水河洪水平原二級管制區，規畫上應具滯洪功能。城鄉局表示，多年來經非法棄置堆積成山，且綠草樹林覆蓋多時，已無法發揮原功能，2019年起陸續推動該計畫，健全當地都市機能與環境品質。

城鄉局表示，今年4月開第1次部小組會議後，小組審查意見要求補充未來整體空間布局及產業發展策略，及計畫區產業發展定位；補充計畫區配合鄰近五泰輕軌場站的大眾運輸導向發展具體措施；以及 補充計畫區交通系統規畫及各項交通改善方案。

城鄉局指出，新北未來產業發展策略，以「智慧科技力」為核心，驅動「新服務業力」、「文化觀光力」、「新能源力」及「生醫樂齡力」，結合新五力所屬產業種類，發揮產業跨域合作。另以智慧科技力及新服務業力為核心，結合周邊國道及快速道路交通系統優勢，引導未來產業進駐。

城鄉局說，計畫區因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，計畫區以人本交通為規畫主軸，連續沿街面的綠地規畫、重新配置土地使用分區及建築基地退縮，建構完善人行步道及自行車道，並於計畫區內主要節點，增設YouBike站點，以提高大眾運輸使用頻率。