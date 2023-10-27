9026基隆到南港福和傳11月停駛 巿府：協調另家支援

國道福和客運9026路線基隆到南港路線，因駕駛人力不足長期以來有脫班情況，近日又傳出業者擬在11月停駛，通勤族擔心影響通勤。基隆市政府表示，福和客運預計11月1日向公路總局提出停駛申請，但目前尚未送件，公路總局已備妥因應方案，不受福和是否退場影響。公路總局說，已協調另家業者統籌調度支援班次。

基隆每日有3千人搭乘9026，但福和客運1月底接手經營後，因駕駛人力不足到上下班尖峰時段長路精有脫班情況，一直沒有徹底改善，基隆通勤族抱怨始終沒停過，市府也派車支援接駁。

日前有民眾於PTT貼出福和客運將申請自11月1日起停業資訊，對此，福和客運曾澄清並無此事，目前路線均正常行駛。

福和客運曾於疫情期間2021年8月1日停駛，今年1月20日與皇家客運聯合接駛原大都會客運、首都客運營運的9026路線，另增加9026A路線復駛，但隨著疫後缺工、各項成本上漲困境，又傳出福和客運要再申請停業。

受到可能停駛影響，不少基隆通勤族向議員反映，議員秦鉦說，傳出福和要停駛，很多通勤族擔心影響到台北上班，市府應協調處理。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，9026路線現經營業者福和客運，預計11月1日向公路總局提出停駛申請，但目前尚未送件，目前每天都正常發車。

王圳宏說，經市政府洽詢公路總局，公路總局表示，已備妥因應方案，在11月1日起將全面接管由其他業者暫時行駛，民眾通勤不會受福和客運是否退場影響。

公路總局台北市區監理所指出，福和尚未正式提出停業申請，但已先協調另家業者統籌調度支援該路線班次，補充通勤量能需求。