運將怨1天3罰 交局允增黃線

洗刷行人地獄汙名，交通違規記點新制6月底上路，北市今年7、8月汽車十大違規記點案件數比上半年爆增10倍，許多民眾質疑北市紅黃線比例不合理，黃線偏少導致許多貨車、計程車被迫違規。北市交通局交工處表示，未來計畫每隔150公尺左右會有10至12公尺的黃線供民眾臨停。

北市府統計，台北市今年7至8月汽車十大違規記點案件，各為5萬144及5萬6893件，相較1至6月平均5634件，激增10倍。違規樣態新納入記點的違規臨停各為1萬2187及1萬5159件，僅僅施行2個月，已躍居當月記點冠軍，而違規停車則名列第五。

交叉比對交通大隊資料，最多違規臨停地點是太原路與平陽街口，其次是興中路與興華路口及中坡北路與南港路口。至於台北巿的紅線總長為2123公里，可以臨停黃線總長度僅203公里，比例91比9。

議員汪志冰昨在交通部門質詢表示，有計程車司機無奈說，乘客會隨意指定上下車地點，因此遭到民眾檢舉，光一天就收到3張罰單並記3點；還有物流配送業者送貨時店家附近沒有停車格，被迫路邊違停，檢舉魔人不論日夜跟拍檢舉，司機被罰到辭職。

汪志冰說，若職業駕駛人1年內只要記12點即吊扣駕照，2個月無法工作，且2年內吊扣2次再被記點就吊銷駕照，連復康巴士司機也遭殃，司機們強烈反彈。

交通局交工處長劉瑞麟坦言，記點制上路後的確接到許多陳情，本個月已經修正46處紅黃線比例，增繪1公里黃線，未來會滾動檢討增加黃線比例。