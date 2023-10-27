建案損鄰 北市訂「基泰條款」

台北市基泰大直建築工地損鄰造成民宅塌陷，北市議會工務委員會昨訂定「基泰條款」，未來損鄰認定應由住戶指定第三方公會，納入公共安全及損壞責任認定機制，費用由建商負擔；若住戶不服結果欲辦理第二次鑑定，須繳交1萬元保證金，費用依鑑定結果，由應負責任者負擔。

議員李明賢說明，過往找第三方公會鑑定要由住戶出錢，最後成僵局，住戶屬弱勢方，因此提出先讓建商支出相關費用，費用依照鑑定結果案比例分擔，加速第三方公會鑑定，相信建商願意承擔社會責任。

北市建管處長虞積學回應，未來民眾陳情損鄰，第一階段就會由第三方公會、監造人、營造人現勘，讓第三方公會確認複核後才會認定結果；後續認定若非施工造成，民眾不服結果，第二階段鑑定建商會先支付，若結果仍為非施工造成，鑑定費才由住戶負擔。

議員洪健益和王欣儀都提到，損鄰陳情常見住戶不服要重新鑑定，不如改成第一次認定就讓住戶指定鑑定人，費用讓建商出，若仍不服結果，第二次鑑定再向住戶收保證金才合理。議員李柏毅說，建案施工時間長，若初步認定發現客廳有裂縫，到第3個月房間也有裂縫如何計算？是第一案還是第二案？由建商或住戶出資？損鄰點不同誰付錢？議員陳宥丞說，若同棟大樓有上百戶，不同時間發生損鄰狀況，建管處應整合後一起處置。

虞積學表示，民眾陳情後，會在初次勘驗時比對鑑定報告，即使同大樓、不同樓層也會追加列管，不同階段提出陳情都辦會勘，確認是否為施工造成損害，也會邀第三方公會參與，費用由建商負擔。

工務委員會召集人陳政忠最後裁示，鄰損會勘時，由陳情人指定第三方專業公會為公正認定機構，不服鑑定結果時，由陳情人繳交1萬元保證金，並由建方先墊付鑑定費，若非屬施工造成，由陳情人付鑑定費。