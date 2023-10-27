快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建案損鄰 北市訂「基泰條款」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市基泰大直建築工地損鄰造成民宅塌陷，北市議會工務委員會昨訂定「基泰條款」，未來損鄰認定應由住戶指定第三方公會，納入公共安全及損壞責任認定機制，費用由建商負擔；若住戶不服結果欲辦理第二次鑑定，須繳交1萬元保證金，費用依鑑定結果，由應負責任者負擔。

議員李明賢說明，過往找第三方公會鑑定要由住戶出錢，最後成僵局，住戶屬弱勢方，因此提出先讓建商支出相關費用，費用依照鑑定結果案比例分擔，加速第三方公會鑑定，相信建商願意承擔社會責任。

北市建管處長虞積學回應，未來民眾陳情損鄰，第一階段就會由第三方公會、監造人、營造人現勘，讓第三方公會確認複核後才會認定結果；後續認定若非施工造成，民眾不服結果，第二階段鑑定建商會先支付，若結果仍為非施工造成，鑑定費才由住戶負擔。

議員洪健益和王欣儀都提到，損鄰陳情常見住戶不服要重新鑑定，不如改成第一次認定就讓住戶指定鑑定人，費用讓建商出，若仍不服結果，第二次鑑定再向住戶收保證金才合理。議員李柏毅說，建案施工時間長，若初步認定發現客廳有裂縫，到第3個月房間也有裂縫如何計算？是第一案還是第二案？由建商或住戶出資？損鄰點不同誰付錢？議員陳宥丞說，若同棟大樓有上百戶，不同時間發生損鄰狀況，建管處應整合後一起處置。

虞積學表示，民眾陳情後，會在初次勘驗時比對鑑定報告，即使同大樓、不同樓層也會追加列管，不同階段提出陳情都辦會勘，確認是否為施工造成損害，也會邀第三方公會參與，費用由建商負擔。

工務委員會召集人陳政忠最後裁示，鄰損會勘時，由陳情人指定第三方專業公會為公正認定機構，不服鑑定結果時，由陳情人繳交1萬元保證金，並由建方先墊付鑑定費，若非屬施工造成，由陳情人付鑑定費。

議員 北市 大直

延伸閱讀

北市單週增5例本土登革熱 1例感染源待釐清

流感疫苗接種率低於全國平均 北市：今年較去年成長13%

基泰大直民宅塌陷案 北市修損鄰規則！首次認定由住戶指定第三方公會

預售屋的各「三項優缺點」！ 她建議不要買：風險太大…出事只能跟建商法院見

相關新聞

萬聖節玩Cosplay！蔣萬安突PO出「綠髮背影照」 網友瘋猜扮這1人

台北市長蔣萬安明天將參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安今晚在臉書貼出一張背影照，披著一頭...

台北大巨蛋開箱 11月18日測試賽索票入場

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽...

北市YouBike有車空綁 增購未解套

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁...

擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。