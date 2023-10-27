快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道1號汐止增南入匝道 30日通車

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程，經近2年2個月施工，本月30日下午4時將通車。交通部高速公路局表示，通車後汐止社后地區民眾可快速進入國道，預估8.3萬居民受惠，減少康寧街往汐止交流道繞路距離約4公里，節省約20分鐘車程。

高公局指出，汐止地區都市發展迅速，近年基隆河北側大型社區林立，加上地區道路系統狹窄，道路容量無法負荷，導致通勤時段交通壅塞情形日益嚴重；汐止又緊鄰北市，高速公路使用率高，尖峰時段汐止交流道南入匝道壅塞嚴重，民眾進出國道主要利用康寧街走汐止市區的汐止交流道，繞行距離長，嚴重增加地方道路負擔及用路時間。

高公局表示，為分流汐止交流道南入車流，高公局於樟江大橋下游康寧街上新增一南下入口匝道，跨越基隆河後，銜接至汐止系統交流道國3往國1南入匝道。

高公局表示，施工團隊配合用地取得，調整施工優先順序，並在河川管理機關協助下，利用非汛期5個月內，完成跨越基隆河102公尺桁架橋的吊裝施工。施工期間也排除中油天然氣管線遷移、疫情缺工缺料及大跨距吊裝等施工障礙，得以提前通車。

汐止 基隆 國道

延伸閱讀

行人地獄再現？遊覽車右轉撞行人 汐止婦倒地險遭輾

汐止新福宮、建設公司送愛心 455學童喜收獎助學金

國1汐止增南入匝道30日通車 減少繞彎4公里、省20分鐘

汐止中興路旁變電所改建為室內化 釋出九千坪土地回饋地方

相關新聞

萬聖節玩Cosplay！蔣萬安突PO出「綠髮背影照」 網友瘋猜扮這1人

台北市長蔣萬安明天將參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安今晚在臉書貼出一張背影照，披著一頭...

台北大巨蛋開箱 11月18日測試賽索票入場

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽...

北市YouBike有車空綁 增購未解套

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁...

擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。