國道1號汐止增南入匝道 30日通車

國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程，經近2年2個月施工，本月30日下午4時將通車。交通部高速公路局表示，通車後汐止社后地區民眾可快速進入國道，預估8.3萬居民受惠，減少康寧街往汐止交流道繞路距離約4公里，節省約20分鐘車程。

高公局指出，汐止地區都市發展迅速，近年基隆河北側大型社區林立，加上地區道路系統狹窄，道路容量無法負荷，導致通勤時段交通壅塞情形日益嚴重；汐止又緊鄰北市，高速公路使用率高，尖峰時段汐止交流道南入匝道壅塞嚴重，民眾進出國道主要利用康寧街走汐止市區的汐止交流道，繞行距離長，嚴重增加地方道路負擔及用路時間。

高公局表示，為分流汐止交流道南入車流，高公局於樟江大橋下游康寧街上新增一南下入口匝道，跨越基隆河後，銜接至汐止系統交流道國3往國1南入匝道。

高公局表示，施工團隊配合用地取得，調整施工優先順序，並在河川管理機關協助下，利用非汛期5個月內，完成跨越基隆河102公尺桁架橋的吊裝施工。施工期間也排除中油天然氣管線遷移、疫情缺工缺料及大跨距吊裝等施工障礙，得以提前通車。