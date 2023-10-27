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新北市道105拓寬 今年無法發包

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市道105蜿蜒段改善工程示意圖。本報資料照片
新北市道105蜿蜒段改善工程示意圖。本報資料照片

淡江大橋約2年後完工，但串連林口八里的市道105蜿蜒曲折、寬度不足，無法有效紓解上國一車流，勢必衝擊地方交通，新北市府向中央爭取補助43億改善，但因年度預算分配完，今年無法發包，藍綠議員互批中央地方承諾跳票、太晚申請。新工處說，會持續跟中央爭取。

林口地區前往八里、淡水、北海岸等地區僅能仰賴105市道，但寬度不足，地方多年來力爭改善，市府2020年啟動改善作業，採環型高架解決路段高低落差，總經費68.37億，向國土署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助43億，但今年度預算去年已分配完而落空。

市議員陳家琪指出，淡江大橋完工後，台北港與林口工業區車流量勢必衝擊地方交通，目前改善計畫設計也有缺失，車輛從林口端抵達八里端時，從雙向四線道縮為雙向二線道，漏斗狀設計會影響車流，更增危險。

新工處長王益翔說，道路現況多處陡峭蜿蜒，部分路段縱坡近達12％、路幅寬度僅7到10公尺，常有交通事故阻斷運輸路線，為滿足產業快速進出桃園機場及台北港，打通林口、八里地區運輸路網，涉及整體國家競爭力問題，評估有新闢改善必要。

王益翔表示，本案自去年9月即提報計畫到國土署爭取補助，但國土署今年9月函復本期生活圈計畫經費已用完，本案工程經費龐大，市府財政有限，故用地取得、發包作業暫緩。

工務局長祝惠美說，會持續爭取明年度補助預算，至於漏斗狀道路瓶頸部分會拓寬。

國民黨議員蔡淑君指出，去年5月交通部長王國材還辦說明會宣示畫大餅，如今卻說沒錢，根本不合理。

民進黨議員員鄭宇恩表示，目前改善設計確有問題，林口到八里段由四線道變雙向兩道，淡水路段也有相同問題，才爭取做淡北道路，市道105設計犯同樣錯誤，呼籲市府不要等發包後才修改。

林口 八里

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