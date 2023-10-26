快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安、李四川預告大巨蛋明開箱 網友：期待N年了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天晚間在臉書貼出他與副市長李四川到大巨蛋視察的合體照片，一個小時後，李四川也在臉書貼出蔣市長貼文，湧入相當多按讚、留言。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天晚間在臉書貼出他與副市長李四川到大巨蛋視察的合體照片，一個小時後，李四川也在臉書貼出蔣市長貼文，湧入相當多按讚、留言。圖／引用自蔣萬安臉書

台北大巨蛋下月將辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安明天上午將到大巨蛋開箱，蔣今晚也在臉書貼出他先前與副市長李四川到大巨蛋視察的照片，預告「明天早上，開箱台北大巨蛋！」1個小時後，李四川也在臉書貼出蔣的貼文，湧入相當多人按讚、留言「期待N年了」，還有網友說「期待開箱文」、「我不是台北市民，但我也很期待」。

蔣萬安明早將到大巨蛋視察球場設施改善情形，並到B1層觀眾席體驗，還會視察忠孝東路四段地下通廊，今提前預告。

許有網友敲碗喊期待超久了，也有網友留言，「延宕九年多的大巨蛋，終於在蔣市長、李副市長指揮下運作，周邊商業區也終於熬出頭，生意可以好起來！」「柯P八年都在打口水戰，害世運無法辦，兩位加油加油。」

大巨蛋 蔣萬安 李四川

延伸閱讀

薛瑞元嗆流感疫苗施打率落後 蔣萬安晚會同場不照面

見面三分情？薛瑞元、蔣萬安出席同活動「互動不互嗆」

因高端隔空開嗆…薛瑞元指施打落後 蔣萬安怒：打擊基層士氣施打比去年增

科技教育再升級！北市打造「3+2」AI師生輔助功能 蔣萬安：6都首創

相關新聞

萬聖節玩Cosplay！蔣萬安突PO出「綠髮背影照」 網友瘋猜扮這1人

台北市長蔣萬安明天將參加「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，將與民眾同樂一起便裝搞怪，蔣萬安今晚在臉書貼出一張背影照，披著一頭...

台北大巨蛋開箱 11月18日測試賽索票入場

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登...

台灣燈會玉兔 11月10日前無人要將拆解

本報陽光行動專題報導，交通部斥資近2000萬元打造台灣燈會主燈「玉兔壯彩」恐上演流浪記，燈會結束8個多月，目前主燈仍暫存...

台北大巨蛋未來營運 每年辦30場賽事

台北大巨蛋預計舉辦棒球比賽，遠雄副總楊舜欽談及大巨蛋未來營運方向，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽...

北市YouBike有車空綁 增購未解套

台北市YouBike使用率高，無車可借的問題加劇，北市交通局近來增購1780輛車紓解，但議員擔憂，有一種情形是「有車空綁...

擴大五股都計 人本交通規畫主軸

新北市府擴大五股都市計畫有新進展，因鄰近五泰輕軌F9、F10車站，規畫連續沿街面的綠地、重新配置土地使用分區及建築基地退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。