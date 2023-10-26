蔣萬安、李四川預告大巨蛋明開箱 網友：期待N年了

台北大巨蛋下月將辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安明天上午將到大巨蛋開箱，蔣今晚也在臉書貼出他先前與副市長李四川到大巨蛋視察的照片，預告「明天早上，開箱台北大巨蛋！」1個小時後，李四川也在臉書貼出蔣的貼文，湧入相當多人按讚、留言「期待N年了」，還有網友說「期待開箱文」、「我不是台北市民，但我也很期待」。

蔣萬安明早將到大巨蛋視察球場設施改善情形，並到B1層觀眾席體驗，還會視察忠孝東路四段地下通廊，今提前預告。

許有網友敲碗喊期待超久了，也有網友留言，「延宕九年多的大巨蛋，終於在蔣市長、李副市長指揮下運作，周邊商業區也終於熬出頭，生意可以好起來！」「柯P八年都在打口水戰，害世運無法辦，兩位加油加油。」