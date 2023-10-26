捷運汐東線2處用地變更為捷運用地 都委會審議通過

新北市府整合基隆捷運及民生汐止線北市段需求，辦理捷運汐止東湖線綜合規畫作業，路線行經北市內湖、規劃連接捷運文湖線、終點站汐止區公所，要將SB10至SB11部分工業區、公園用地路段變更為捷運系統用地，作為出入口、墩柱等捷運相關設施，今天北市都委會進行審議，通過兩處土地變更計畫。

捷運汐止東湖線規畫長度約5.56公里皆屬高架段，設有6座高架車站及1座地面機廠，路線行經內湖蘆洲里、規畫連接捷運文湖線、終點站汐止區公所，部分場站可與台鐵、基隆捷運銜接轉乘，其中SB10站及高架捷運路線段SB10至SB11路線段，要將工業區、公園用地變更為捷運系統用地。

新北捷運局今赴北市府都委會報告，共要變更兩塊用地，新北捷說明，SB10站，位於安康路與康寧路3段交叉口西南側，原為工業區用地，設置捷運車站站體、出入口等捷運相關設施；SB10至SB11路線段，位於國道一號南側，內溝溪西側，原為公園用地，設置路線高架橋梁墩柱，變更為捷運系統用地。

現場有委員認為，位於安康路與康寧路3段交叉口西南側，規畫要設立出入口B，但從都市計畫圖來看，周邊為科技工業區及垃圾處理場，但現況看起來尚未開發，人潮稀少，卻要花費許多經歷設置出入口，是否具有必要性，新北捷回應，從整體路網來看，民汐線北市段整體綜合規畫，預計今年底完成審查。