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北市單週增5例本土登革熱 1例感染源待釐清

中央社／ 台北26日電

北市衛生局表示，18至25日新增5例登革熱本土病例，其中4人潛伏期去過台南、高雄、新北五股，1例感染源待釐清；各行政區已啟動社區清潔及清除孳生源工作。

北市衛生局表示，18日至25日新增5例登革熱本土確定病例，其中4人潛伏期間具登革熱流行地區活動史，含台南市2例、高雄市及新北市五股區各1例，1例感染源待釐清中。

衛生局說，年齡介於30多歲至60多歲，居住地分別為士林區、中山區、文山區、北投區及南港區各1例，先後於10日至23日陸續出現頭痛、發燒、眼窩痛、骨頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，就醫通報後於19日至23日間確診，同住家人皆無症狀。

衛生局表示，只要有積水就易孳生病媒蚊，請民眾加強環境巡檢，並進行積水清除、容器減量，落實「巡、倒、清、刷」，外出活動或旅遊時請做好防蚊措施，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

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