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全災害風險分析研討會北市登場 促增災防韌性

中央社／ 台北23日電

北市全災害風險分析框架成果研討會今天登場，台北市消防局表示，除公布北市危害及受災脆弱度評估成果外，也邀請國內、外專家學者與會演講及交流，促提升城市災防韌性。

台北市消防局下午在台北市災害應變中心舉辦「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會，由台北市消防局長莫懷祖主持開幕儀式，國家災害防救科技中心、國家地震工程研究中心、法國在台協會、中央警察大學防災研究所、北台8縣市及台北市政府各防災單位代表與會。

莫懷祖致詞指出，希望經由研討會能更了解國際災害防救發展趨勢，並藉此平台促進中央及地方政府的交流，深入探討國內未來推動災害防救工作方向，進而達到強化及健全國內防救災體系目標。

消防局透過新聞稿表示，近年來由於氣候變遷與極端天氣的影響，不僅擴大災害規模，同時也提高災害發生頻率，為瞭解各類災害對北市所帶來風險，今年特別委託國立台灣大學參考國際經驗及方法，透過各類災害危害度及各項社會脆弱度指標的綜合分析，建立適合北市的全災害風險分析框架。

另外，以水災、地震、土石流及大規模崩塌災害為範例，進行北市村里尺度災害風險分析及繪製風險空間分布圖，並針對北市風險較高區域提出改善建議，透過這次成果發表，提供北市府相關單位能據以規劃及推動各項災害防救政策性。

研討會上，還發表北市全災害風險分析框架及災害風險矩陣所建立成果。消防局向中央社記者表示，相關內容就是透過「災害危害程度X涵蓋北市456個里脆弱程度」的整體評估，簡言之就是危害程度及受災的脆弱度表現，但因每個里對特定災害的承受度都不同，成果內容複雜性相對高。

消防局提到，活動還特別邀請國內、外專家學者進行專題講座及分享災害管理新知，研討議題包括「社會經濟指標與減災動資料的運用及未來趨勢」及「新一代TELES地震災損評估系統」與「法國駐台機構之災害風險應變機制」等重要防救災議題。

北市 風險 地震

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