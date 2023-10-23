公車加密接駁車增 台塑進駐內湖下班不見等車人龍

台塑集團改至內湖大樓辦公，外界憂心今天是否重演下班等車人龍。記者現場觀察，等車民眾約只占候車亭一半，且一班車就可容納；里長認為，台塑接駁車與南京幹線加密奏效。

台塑集團改至內湖大樓辦公，20日潭美公園站出現大排長龍等公車的下班民眾，人潮還溢出候車亭，引起關注。

中央社記者今天現場觀察，約下午5時30分至40分有一波下班民眾等車，候車亭還有座位及約一半空間，且公車到站後民眾就都可上車；南京幹線約6分鐘左右就來一班，約晚間6時，南京幹線上車人數僅個位數。

首都客運總經理李建文也到場關心，並表示從今天至11月7日前，安排2輛空車在潭美公園站附近待命，一旦南京幹線正班車運量超載就加入疏運行列，從潭美公園行駛至南京公寓，中間不停。

此外，交通局將於11月7日新闢「南京公寓（捷運南京三民）-台北企業總部園區」通勤專車，上下午各4班次，分別為上午7時30分、7時45分、8時、8時15分；晚間5時30分、5時45分、6時、6時15分。

當地石潭里長廖煒國指出，除南京幹線增加班次，台塑今天啟動下班接駁車，加上新明路上原有的紅25、256、53路線到松山車站，以及台塑實施分批下班，可分散人潮。

北市公共運輸處表示，台塑接駁車上午時段的24班次，11月1日起有3班次改為40人座的大巴；下午時段除了從11月1日開始由今天的6班提升至12班以外，2班次也將改為大巴。

民進黨立委高嘉瑜、民進黨北市議員何孟樺到場會勘，表示紅25、256、53路線班次過少，車子也太小，請交通局檢討上下班時段的班次或是改用大車，交通局允研議。

高嘉瑜與何孟樺都表示，希望研議開放經潭美公園站的國道客運，可在南京三民路口到市政府轉運站上下客，讓民眾進市區更便利，也有助疏運；交通局表示，將提到北市路線審議委員會，再經公運處提報公路局審議。