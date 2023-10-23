北市府：大巨蛋11月壓力測試賽 遠雄主辦付費

台北大巨蛋即將取得使照並於11月進行壓力測試，台北市議員耿葳今天質疑，北市府是否淪為遠雄附屬單位幫跑照代辦；台北市體育局長王泓翔說，壓力測試賽由遠雄主辦和付費。

國民黨台北市議員耿葳下午在台北市議會教育部門質詢時表示，大巨蛋通過消防安檢，預計10月底取得使用執照，11月初和11月中旬將舉辦閉門賽和暖場試營運測試，後者還將開放萬人入場看球和進行疏散演練。

耿葳指出，大巨蛋是BOT案，正式營運前所有領照、測試都應該是營運商遠雄負責，但體育局與大巨蛋籌備處近來卻急著幫遠雄集團取得使照，以及舉辦閉門、棒球暖身賽進行營運及壓力測試，到底遠雄付多少錢給北市府，為何反過來是北市府在跑腿，質疑淪為遠雄的附屬執行單位。

此外，台北市副市長林奕華17日也對外表示，大巨蛋12月試營運，但整個園區要好的話，約需至2025年初、年中才能全區正式營運，目前是希望以亞錦賽來測試大巨蛋。

耿葳要求，體育局應對上述疑點說明清楚，並於本會期市政總質詢前要提供大巨蛋園區的完整規劃和營運說明。

王泓翔答詢表示，亞錦賽相關規劃都尊重主辦單位中華民國棒球協會意見，他們希望北部比賽地點是在大巨蛋舉行。此外，大巨蛋目前預計11月進行2場壓力測試賽，由遠雄主辦並自行負擔相關費用，體育局並未代辦。

他說，先前相關新聞訊息來源為北市府之因，是基於議會關切、質詢，體育局回覆相關進度說明所致。