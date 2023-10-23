議員批兩岸圖書交流搞統戰 北市圖：尊重各國贈書

台北市議員林延鳳今天指出，市圖總館竟見各類中國統戰書籍。北市圖回應表示，尊重各國贈書，而議員所提的「習近平談治國理政」，國家圖書館也有典藏。

民進黨台北市議員林延鳳今天透過新聞稿指出，民眾陳情指台北市立圖書館總館5樓的「上海之窗、閱讀北京」專區，竟見各類中國統戰大外宣書籍。

林延鳳表示，北市圖在雙城論壇與中國大陸上海市簽署合作備忘錄（MOU）後，實施書籍互贈，依中國媒體揭露數據，北市府受贈書籍為870冊，多於北市贈送的687冊，理應對等互贈的一致冊數卻出現落差，極可能是北市府贈書遭中方「篩選、過濾」後而減少。

林延鳳並指出，中國利用台灣自由風氣，反銷統戰書籍，北市府欣然收下，包括中國國務院在2014年後陸續出版的「習近平談治國理政」英文版。

台北市立圖書館發布新聞稿回應，表示圖書交流皆秉持聯合國教科文組織「公共圖書館宣言」，館藏資料和服務不應受到任何意識形態、政治或宗教檢查制度的影響，也不應屈服於商業壓力。

北市圖說，尊重各國贈送的圖書作品；而與上海在民國102年簽訂合作備忘錄後，每年互贈圖書，至今總計寄送圖書696冊，收到贈書715冊，含未簽訂備忘錄前的換書，目前展書2100多冊。

北市圖表示，被點名的「習近平談治國理政」106年及111年入館，「中國的歷史」106年入館，「給孩子的歷史地理」108年入館。

北市圖表示，作為公共圖書館，是儲存與管理書籍的機構，例如「習近平談治國理政」一書，不僅北市圖典藏，國家圖書館也有。

北市圖指出，上海圖書館所贈書籍會展示在總館「上海之窗」專區。至於是否將圖書先採取閉架處理，北市圖說，經評估公共圖書館是提供市民終身學習、獨立判斷、文化發展的環境，與上海所換書籍仍上架供閱。

台北市教育局長湯志民今天下午在議會備詢時則表示，這些圖書畢竟是對岸的論述觀點，民眾應不會受其影響，但對於相關專區展示方式和重點會再做內部討論、調整，可將相關台灣民主自由論述書籍做同時展示。