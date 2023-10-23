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新北青年保險政策 藍議員籲持續並擴大辦理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員江怡臻呼籲新北青年保險計劃應該擴大。記者葉德正／攝影
新北市議員江怡臻呼籲新北青年保險計劃應該擴大。記者葉德正／攝影

新北市青年局去年9月開辦「青年好險有你」保險政策，彌補15到25歲應屆畢業青年求職空窗期。新北市議員江怡臻今在議會質詢時表示，疫情衝擊保險業，今年已無相關保障，但青年保險政策應持續，才能照顧更多年輕人。

青年局長邱兆梅表示，下次青年保險計畫預計2024畢業季前約3、4月推出，由於一生只有一次投保機會，明年投保條件也研議放寬，納入今年應屆畢業學生與退伍青年，讓青年都可獲得照顧。

江怡臻指出，新北青年保險內容包括傷害險30萬、職災保險30萬、實支實付傷害醫療險1萬，為期一年，一生一次，侯友宜市長昨天發布全國青年政見，希望複製新北成功經驗，其中一項就是提供初入職場的青年有相關的保險。

江怡臻表示，侯友宜的版本比新北更為擴大，包括保障期限延長至2年、保險內容金額提高到50萬等，新北市府應研議擴大辦理，呼應侯的政見，持續編列預算讓計畫延續。

青年局長邱兆梅表示，「青年好險有你」去年受惠的人數約有1100多人，受到疫情影響，目前持續與各壽險、產險、以及保險經紀人接洽，下一次的青年保險計畫，預計在2024年畢業季前推出，投保的條件則研議放寬，讓今年應屆畢業的學生，或是應屆退伍的青年，都可以被照顧到。

邱兆梅表示，目前青年的非典型就業增加，離開學校找不到工作的情況也變長，因此未來為研擬永續舉辦青年保險，給青年更多保障。

青年 保險

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