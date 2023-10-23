買菜做環保送百元券 汐止金龍市場湧排隊人潮

為了促進買氣也鼓勵民眾環保愛地球，汐止區金龍市場響應環保減塑活動，民眾只要自備環保袋、或是環保餐具來買東西，就送一百元的環保券，吸引好多婆婆媽媽一大早排隊搶好康，而10月份四個場次，剩下10月25日(三)最後一次，市場自治會也提醒有興趣的民眾當天帶著環保物品來買菜搶好康。

才早上八點初頭，不過，排隊人龍己經轉彎再轉彎，汐止區金龍市場配合經濟部舉辦的每週三環保減塑活動，吸引好多婆婆媽媽熱烈響應，明明活動早上8點半才開始，但時間還沒再己經大排長龍，有民眾甚至七點多就來排，民眾帶著環保盒、揹環保袋來買菜，也來搶好康。

金龍市場自治會長劉定煌表示，響應中央經濟部舉辦的環保減塑活動，只要符合條件就送減碳好市券，金龍市場是在每週三早上的8點半到12點，會發450份抵用券100元的減碳好市券，發完為止，這活動最主要是推動節能減碳，希望進到市場的客人能自備購物袋、環保杯、環保餐具或環保相關用品等等，一起做環保，希望大家一起響應愛地球。

每個星期三市場買氣提升不少，連攤商都說買菜的人變多，而婆婆媽媽早上到市場，還沒買菜先排隊，拿出自備的環保袋等物品，就能領取一百元的減碳好市券，活動才開始，現場就有二、三百人排隊，不到半小時，門口己經貼上完售，因為450份的券己經發完，要搶好康，只剩10/25日最後一次機會。