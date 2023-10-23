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瑞芳國中旁路難行 市議員林裔綺爭取增路幅設人行道

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺將協調市府教育局和瑞芳國中，研擬將校園的圍牆退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺將協調市府教育局和瑞芳國中，研擬將校園的圍牆退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國中旁的道路狹小，常常造成交通堵塞會車困難，長年下來讓地方上很困擾，今(23)日新北市議員林裔綺到現場會勘，將協調市府教育局和瑞芳國中，研擬將校園的圍牆退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。

瑞芳瑞峰橋到員山子橋的三爪子坑路，是居民和學生通行的主要道路，但是從瑞芳國中開始，路幅狹小，常常有交通回堵的情況，讓居民和學生通學安全都有疑慮，多年下來依然讓地方頻頻抱怨，市議員林裔綺因此向教育局和瑞芳國中協調，希望能用圍牆退縮來改善問題。

瑞芳國中校長許憶雯表示，感謝市議員林裔綺關心瑞芳國中學子的通學安全，今天親自到現場會勘了解狀況，相信在議員和市府的協力之下，未來可以改善學生的通學環境。

市議員林裔綺表示，近年來因為員山子分洪道啟用，淹水問題不再發生，不過靠近瑞芳國中河岸的防洪牆，十河局遲遲不肯答應拆除來因應道路拓寬，因此，現在只好朝向退縮校園圍牆作為拓寬方案，雖然這段可望解決，但更往裏頭走路更窄且都是民宅林立，屆時還是要協調中央拆除防洪牆的可能性，才能完全改善問題。

瑞芳 議員 員林

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