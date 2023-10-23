淡水鄧公里慶重陽節 健行兼摸彩千人共襄盛舉

秋高氣爽，吹著涼風，在假日可是戶外踏青的好時機，新北市淡水區鄧公里為慶祝一年一度的重陽佳節，昨(22)日上午舉辦了鄧公里敬老重陽健行活動，當天氣候非常適合戶外活動，因此健行活動更吸引超過一千多人到場共襄盛舉。為此里長邱美津更祭出超過四百多件摸彩品以及五百元獎項，吸引民眾踴躍參加。

立委洪孟楷、市議員、淡水一信經理，都出席一同在起點出發，鄧公里長邱美津表示，鄧公里重陽社區健行活動已經辦了13年，這次路線，從鄞山寺開始到滬尾櫻花大道也是淡水的後花園，再到目的三空泉後折返回到鄞山寺讓大家一起參與摸彩獎品的活動。

鄧公里長邱美津指出，今年出發時，天氣很好，走到一半突然下起雨來，緊急將摸彩場地拉到鄞山寺廟內，同時也是首次在廟裡進行摸彩活動，感謝鄞山寺全力支持，藉由這次的健行活動，讓大小朋友陪伴著長輩走一趟淡水美麗的山景，更能夠增進體力促進健康，而這次活動超過一千多人參加，更期盼未來可以繼續舉辦健行一起動健康。