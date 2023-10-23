三芝茭白筍評鑑活動精彩 茭白筍甜度王達6.7

新北市三芝區是台灣重要的茭白筍產地，為推廣在地優質茭白筍，三芝區公所與農會結合地方創生與農業發展，持續辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對外觀、成熟整齊度、長度、肉質與甜度等項目挑選出三芝筍王，今年由農友楊乞獲得甜度組與剝殼組的雙料冠軍，精心栽培的茭白筍甜度達6.7，而冠軍將榮獲新台幣3,000元獎金，鼓勵農民以最高規格用心栽種，共創三芝茭白筍的經濟價值。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，茭白筍富含醣類、蛋白質、維生素A、C、膳食纖維等成分，營養價值高。三芝擁有陽明山甘甜泉水與肥沃的土壤，在農友辛勤的栽培下，三芝茭白筍平均甜度勝過其他地方2至3度。透過年度評鑑會，讓農友互相切磋，交流栽培技術，提升三芝茭白筍的品質。評鑑會共分為帶殼組、剝白組與甜度王，以外觀、肉質長度、有無花心等作為評審標準，而甜度王則以榨汁後由糖度計測甜度，由栽培出糖度最高茭白筍的農友獲得。

三芝區長賴小萍表示，三芝區氣候宜人、雨水充足，茭白筍飽滿鮮甜、肉質細嫩，適合各種料理。現在茭白筍產季正式開跑，為大力推廣，特別在三芝遊客中心舉辦的三芝茭白筍節，不僅有精采的舞台表演，更有蜜漬茭白筍與筍殼紙手作 DIY、茭白筍採筍體驗，以及茭白筍烹飪快煮小學堂的料理教學。另外，今年也與淡江大學USR農情食課合作推廣食農教育，在三芝水梯田舉辦水田排球賽與吃泥拔河比賽等系列活動，邀民眾一同感受農村樂，並特別邀請在地優質小農與藝術家販售農產品與手作飾品，活動期間還能到合作餐廳用餐，品嚐新鮮茭白筍的脆甜，歡迎大家一同來三芝「茭」遊。