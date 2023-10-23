雙溪山藥最「對時」 秋季美味Q彈黏脆又綿密

秋季尚青的新北山藥產季到來，雙溪新北山藥展售會21日在雙溪平林農場舉辦，現場有24個展售攤位，販售最當季的新鮮山藥以及在地農特產品，現場民眾絡繹不絕，新北原生種山藥口感Q彈綿密，邀請大家一起來吃最「對時」的新北原生種山藥。

今年雙溪區公所搭配山藥產季，推出山藥小旅行，結合東北角青春山海線，帶領參加民眾體會雙溪、平溪和貢寮的山海景緻，還能體驗自己動手挖山藥以及福容大飯店山藥大餐，名額有限，有興趣的民眾可要趕快上網報名參加。

雙溪區長林銚傑表示，雙溪地區有許多的地方特產，還有許多有機蔬果，以及青創族群開發的產品，在山藥節可以用很優惠的價格採買，這次公所也推出小旅行活動，跟許多景點及福容飯店結合，可以山海遊還有品嚐在地美食，歡迎大家來雙溪旅遊。

活動現場也頒發山藥評鑑冠軍獎項，鼓勵農友提升山藥栽培技術，新北山藥以原生種山藥品種為特色，表皮較薄不易照顧，口感紮實且Q彈黏脆，歡迎民眾把握時機來東北角產地享受低碳之旅，一起吃在地、食當季。