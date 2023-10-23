快訊

一頁式詐騙廣告太猖狂 卡友遭詐因「這舉動」只能認賠

笑同學染紅髮像櫻木花道 新北高職生打群架...家人開賓利趕抵和警談

雙溪山藥最「對時」 秋季美味Q彈黏脆又綿密

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
新北原生種山藥口感Q彈綿密，邀請大家一起來吃最「對時」的新北原生種山藥。 圖／觀天下有線電視提供
新北原生種山藥口感Q彈綿密，邀請大家一起來吃最「對時」的新北原生種山藥。 圖／觀天下有線電視提供

秋季尚青的新北山藥產季到來，雙溪新北山藥展售會21日在雙溪平林農場舉辦，現場有24個展售攤位，販售最當季的新鮮山藥以及在地農特產品，現場民眾絡繹不絕，新北原生種山藥口感Q彈綿密，邀請大家一起來吃最「對時」的新北原生種山藥。

今年雙溪區公所搭配山藥產季，推出山藥小旅行，結合東北角青春山海線，帶領參加民眾體會雙溪、平溪和貢寮的山海景緻，還能體驗自己動手挖山藥以及福容大飯店山藥大餐，名額有限，有興趣的民眾可要趕快上網報名參加。

雙溪區長林銚傑表示，雙溪地區有許多的地方特產，還有許多有機蔬果，以及青創族群開發的產品，在山藥節可以用很優惠的價格採買，這次公所也推出小旅行活動，跟許多景點及福容飯店結合，可以山海遊還有品嚐在地美食，歡迎大家來雙溪旅遊。

活動現場也頒發山藥評鑑冠軍獎項，鼓勵農友提升山藥栽培技術，新北山藥以原生種山藥品種為特色，表皮較薄不易照顧，口感紮實且Q彈黏脆，歡迎民眾把握時機來東北角產地享受低碳之旅，一起吃在地、食當季。

新北 雙溪區 貢寮

延伸閱讀

入秋後登山注意！雙溪黃腳虎頭蜂螫傷7人 新北動保處封步道找蜂巢

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

獨／雙溪報價要10多萬嚇得作罷！ 新北8.2萬人無自來水接管

雙溪山藥「正對時」供不應求 農民忙採收

相關新聞

「統戰書籍」國家圖書館也典藏 北市圖：該書不會下架

台北市立圖書館設「上海之窗、閱讀北京」專區，但有民眾發現有收錄寫著「習近平談治國理政」等親中書籍，議員林延鳳批評是中國大...

三芝茭白筍評鑑活動精彩 茭白筍甜度王達6.7

新北市三芝區是台灣重要的茭白筍產地，為推廣在地優質茭白筍，三芝區公所與農會結合地方創生與農業發展，持續辦理茭白筍評鑑會，邀請專業評審針對外觀、成熟整齊度、長度、肉質與甜度等項目挑選出三芝筍王，今年由農友楊乞獲得甜度組與剝殼組的雙料冠軍，精心栽培的茭白筍甜度達6.7，而冠軍將榮獲新台幣3,000元獎金，鼓勵農民以最高規格用心栽種，共創三芝茭白筍的經濟價值。

台塑進駐內湖3800員工通勤 北市府加密公車班次、改大巴接駁

台塑集團10月20日進駐內湖，3800員工上、下班幾乎都搭乘大眾運輸，公車、接駁車需求大增。台北市長蔣萬安今在交通會報中...

新北青年保險政策 藍議員籲持續並擴大辦理

新北市青年局去年9月開辦「青年好險有你」保險政策，彌補15到25歲應屆畢業青年求職空窗期。新北市議員江怡臻今在議會質詢時...

新北閒置空間多達81處 新北機關仍找不到場地

新北市升格後業務量愈來愈大，各局處辦公空間、社福設施、活動中心需求愈來愈多，總計目前有227件空間需求，目前卻還有81處...

北市「熊讚」無商標權盜版多 正版銷售率剩一半

台北市官方吉祥物｢熊讚Bravo」花費逾4000萬行銷卻無｢文字商標權」，盜版熊讚充斥市面，授權金從2018年的167萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。