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議員揭健身房資安漏洞會員遭詐 北市府擬訂規範

中央社／ 台北23日電

國民黨北市議員柳采葳今天質詢指出，健身房業者會員因個資外流遭詐騙，質疑APP製造商監守自盜，要求訂定相關個資管理辦法。台北市體育局長王泓翔說，將討論訂定相關規範。

台北市議會下午進行教育部門質詢及答覆。柳采葳質詢指出，健身房資安問題時有所聞，8月曾接獲2名受害者陳情其個資遭業者APP外流而遭詐騙，經詢體育局回覆僅說會加強打詐而已。她詢問體育局相關健身房掌握度及有無實質控管辦法。

柳采葳指出，經多方調查發現，此案健身房業者資料很有可能是其APP製造商（簡稱C公司）監守自盜，且負責資料管理的C公司承攬許多北市大型健身房業務，甚至還有知名瑜伽業者，受害業者恐怕不只1間，許多個資可能都早已外洩。

她表示，體育局每年巡查項目竟未將個人資料做控管，消保官也沒針對健身房的個人資料做列管及保護。

根據柳采葳提供書面資料顯示，受害的莊姓女子在購買會員後，以網路信用卡完成付費，隨後接獲詐騙集團電話假冒業者員工，偽稱因內部疏失要改變儲值方案進行扣款，緊接著第2通電話則假冒銀行人員指示受害人操作網路銀行或行動支付平台，結果共財損近新台幣20萬元。

柳采葳認為，業者所發表聲明不足以解釋為何詐騙集團會有會員個資，包含會籍資料、代扣銀行信用卡卡號等相關疑點，且依據陳情人搜尋、整理相關受害者至少有64人。

她表示，有關網拍業者、交友軟體都有個資保護的相關法令及管理辦法，連鎖健身房業者動輒會員數10萬人以上，要求台北市府及中央應訂定相關個資管理作業辦法，才能保護廣大健身民眾個資安全。

王泓翔答詢指出，保護個人個資很重要，發生上述個案後，目前分2個部分處理。首先，已要求所有國民運動中心加強會員個資控管；其次，邀集中央及相關單位討論，是否訂定相關規範以保護個資。

健身 詐騙集團

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