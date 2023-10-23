新北閒置空間多達81處 新北機關仍找不到場地

新北市升格後業務量愈來愈大，各局處辦公空間、社福設施、活動中心需求愈來愈多，總計目前有227件空間需求，目前卻還有81處空閒空間沒人使用。新北市議會今要求財政局專案報告，綠營議員質疑市府媒合不力，財政局長陳榮貴強調，有39處已經規劃用途、5件持續媒合，其餘37處因有海砂屋、面積過小、偏遠等因素不符合需求，會持續活化公有財產。

陳榮貴今專案報告指出，新北市針對公有建物不斷創新活化，也有相關調配機制，局處若有場地需求，或有餘裕空間釋出，都會提報市府由財政局統籌調配，財政局也有稽查小組查核，2019年至今查核超過130次，持續釋出閒置空間，提供給有需求局處使用。

陳榮貴表示，目前新北市最新需求調查中總計有227件，最高為辦公廳舍92件、其次是社福設施43件、活動中心11件、儲藏空間8件、檔案空間6件與其他67件。

各局處需求龐大，目前卻還有81處空閒空間無人使用，市議員黃淑君質疑，明明還有這麼多閒置空間，為何不盡速媒合給各單位，她就舉板橋新民街宿舍，42戶中除4戶為眷屬宿舍外，多數均為空置空間，與周邊百貨、建案林立的精華地段形成強烈對比。

市議員顏蔚慈也指出，財政局不該只是媒合，而是要肩負公有財產活化責任，林口區立游泳池財政局舉辦過會勘，社會局、教育局都曾提出需求，為何都沒有下文？

陳榮貴說，這81處閒置空間有39處已規劃用途，新民街宿舍正研擬由青年局進駐打造新創空間，有10處因是海砂屋、耐震不足需要補強，但接手單位要編列預算整建維護，各機關有所考量。

至於林口區立游泳池，陳榮貴指出，先前社會局、教育局雖有提出需求，但評估過後認為整建成本太高，預算無法支應才無法使用，目前由區公所搜集地方意見持續媒合。

至於有7處於平溪、石門、石碇、坪林、雙溪與淡水山區，因為區位偏遠，沒有符合需求。

不過市議員陳乃瑜認為，難道偏遠地區就不重要，石碇、坪林地區缺乏公共托育，都要靠阿公、阿嬤協助帶孩子，到底是民眾沒有需求，還是政府沒有提供，也難怪地方持續人口外流與老化。

陳榮貴強調，石碇、坪林兩處都原本是消防分隊，因搬遷閒置，過去為了停消防車，都是採挑高建築，其他局處在使用會有所限制，將會持續精進調配方案，符合各機關需求。

市議員許昭興也指出，台鐵、台電等單位也有很多在新北的閒置資產，要求財政局也要協助誇單位、縣市推動活化，陳榮貴允諾將議員意見帶給各單位。