奇美將與DHL國際快遞合作 降低物流運輸年碳排放量

奇美實業今天宣布與國際快遞品牌DHL國際快遞合作，成為「首間國際快遞貨件運輸使用100%永續航空燃料的台灣企業」，雖成本增加，但達成降低物流運輸碳排放達100%目標。

奇美實業表示，DHL是國際快遞長期物流夥伴，今年陸續在全球據點推出「GoGreen Plus」服務，提供客製化永續物流彈性解決方案。奇美將因這次率先降低物流運輸年碳排放量預計90噸，加速實現2050年達成淨零碳排的永續承諾。

奇美實業營運總處副總經理王耀慶表示，奇美秉持「Clean & Green」綠色願景，致力打造永續價值鏈，積極在營運流程的各環節實踐創新永續。很高興看到DHL永續航空燃料方案為永續物流開啟更多可能，奇美將持續加深與各面向永續夥伴合作，為邁向淨零碳排而努力。

王耀慶表示，奇美是台灣第一家響應「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi)承諾的石化業者，並以「2050淨零碳排」為目標，透過製程節能、落實循環經濟、設置與使用潔淨能源與再生能源、開發回收材料、導入生質原料、投資研發碳捕捉再利用技術等達成減排目標。將持續發揮影響力，積極擴大與上下游供應鏈夥伴在環境議題合作，尋求更多循環再利用與減碳可能，與世界共同邁向淨零碳排。