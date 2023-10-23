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新北最高補助150萬設節能3系統 已有1廠商2校申請

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北經發局今年首度推出淨零碳示範場域推廣補助計畫，鼓勵業者建立太陽能發電系統、儲能系統及能源管理系統。圖／新北經發局提供
新北經發局今年首度推出淨零碳示範場域推廣補助計畫，鼓勵業者建立太陽能發電系統、儲能系統及能源管理系統。圖／新北經發局提供

為帶動新北市產業淨零碳轉型，新北經發局今年首度推出淨零碳示範場域推廣補助計畫，鼓勵業者建立太陽能發電系統、儲能系統及能源管理系統，每案最高可補助150萬、總經費300萬。經發局指出，現已有一間跨國製造廠商、2所大專院校申請，11月15日申請截止後，11月底將上網公告獲補助廠商。

經發局何怡明說，新北公司、行號及工廠登記數量高達30萬家，去年住宅用電87.8億度為最大宗，占41%，其次為服務業用電64.6億度、占30%，工業部門用電61.7億度、占29%，而服務業加上工業部門合計近6成，企業減碳也是淨零的趨勢之一，為達到2050年淨零碳目標，今年首推出淨零碳示範場域補助計畫。

經發局指出，補助對象為登記新北區內公司、工廠、法人或團體及公私立大專院校，且契約容量51kW以上的電力用戶，具備三項太陽能發電系統、儲能系統及能源管理系統，其中儲能、能源管理兩項須為新設，太陽能發電系統可為原配置。

此外，補助示範場域總建置費用，以未稅價45%為原則，包含設備及施工費，每案場最高補助150萬。不過計畫需建置的3項系統行價落在800萬至1000萬，最高補助額度也僅1成左右，且總經費僅300萬，外界質疑額度太少。

經發局表示，因這次是示範計畫，又鎖定中小企業申請，金額不高，但鼓勵業者裝設後，業者有多餘的電也能賣給台電、或是逐步汰換舊設備，朝淨零碳產業轉型。目前已有一間跨國製造廠商、2所大專院校申請，11月15日申請截止後，11月底將上網公告獲補助廠商。

太陽能發電

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