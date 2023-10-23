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活動中心辦里民聯誼竟變選舉場 北市議員批謊報

中央社／ 台北23日電

台北市長蔣萬安今天赴民眾黨團報告，民眾黨議員張志豪質疑國民黨立委賴士葆以里民聯誼名義借區民活動中心，實辦競選活動且未繳場地費，涉謊報理由隱瞞市府。蔣萬安允諾了解。

蔣萬安今天赴台北市議會民眾黨團說明預算及重大政策，張志豪指出，19日有詢問局處，文山區的興業區民活動中心是否可以租借作為競選使用，局處回覆行政中立、不得作為選舉用途。

張志豪表示，賴士葆15日在興業區民活動中心舉辦的競選活動卻能過關，局處就改口稱可以舉辦，但要誠實申請，並繳場地費、清潔費及冷氣費。

他質疑，賴士葆以里民聯誼為名目申請場地，但其實舉辦的是「侯友宜、賴士葆勞工後援會成立大會」，且國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、國民黨立委曾銘宗都出席，蔣萬安也在現場，批評這場競選活動，涉謊報理由、隱瞞市府。

張志豪指出，這活動沒付場地費，且蔣萬安去年10月2日也在同個地點舉辦文山區後援會成立大會，申請事由一樣是里民聯誼且沒有繳費，賴士葆、馬英九、郝龍斌等人也都有參加。

他表示，這種行為往輕的說是誠信問題、往重的說可能涉及詐欺、使公務員登載不實、不當得利等刑民事責任，蔣萬安是律師出身應該明白，「我對這件事情的要求只有8個字，依法行政、一視同仁。」

對此，台北市副市長林奕華解釋，除了要付費以外，在布置方面也規定，假設週末要借用學校活動中心，就不能在上課日就去布置等。

張志豪打斷並表示，這些規定他知道，他的訴求在於不要打著里民聯誼的名目辦競選活動，不分黨派都一樣。對此，蔣萬安承諾會去了解相關規定。

蔣萬安 賴士葆

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