還柯文哲清白？蔣萬安：教育基金沒掏空 也沒用於還債

台北市長蔣萬安今天赴議會民眾黨團，向民眾黨議員、新黨議員侯漢廷說明重大施政，不過民眾黨團總召黃瀞瑩質疑，從北流代墊款到教育基金，蔣萬安不要配合綠營，再讓柯文哲當「柯維拉」；民眾黨議員陳宥丞也質疑，蔣萬安市政議題說不清楚，是要刻意保持模糊？如果是就是在「拉綠打柯」。

蔣萬安率市府團隊到民眾黨團說明重大施政，總召黃瀞瑩轟蔣萬安，口口聲聲說沒顏色、沒有黨派，不過這個月6日在議員簡舒培質詢時問「柯文哲還債570億元是掏空基金？」當時蔣萬安竟說「沒有錯」，議員質疑，這到底是怎麼一回事？蔣萬安表示，當天他僅是事實陳述。

黃瀞瑩再問「教育基金有沒有被掏空？」蔣萬安說「是減少，從原本的140多億元變成14億元、我沒有說掏空」，黃再問，「教育基金有沒有被拿去還債？」蔣萬安回，「我目前了解是沒有，是用於教育支出上，我沒有跟著民進黨的說法，就是就事論事。」

民眾黨議員陳宥丞也質疑蔣市府還要「柯維拉」多久？尤其2024不管藍白、白藍合作、在野整合等，都是人民的期待，但從新會期開始，北市府的態度怎麼開議到現在半年，重大市政議題綠營刻意帶風向，蔣市府竟然配合綠營打柯文哲，甚至還來踢一腳，質疑蔣市政議題說不清楚，是要刻意要保持模糊？如果是保持模糊，就是在拉綠打柯。

蔣萬安表示，其實局處都有說明清楚，市府絕對沒有顏色之分，也沒有特別針對任何政黨，包括北流代墊款、教育基金等也是一樣，這次預算也撥補經費到教育基金，包括教育預算支出等，都不會去談論什麼問題，也不會特別針對哪些顏色，該做就做，就去承擔、就去解決。

民眾黨議員林珍羽也指出，柯文哲剛上任時，台北市政府一年的利息支出是17億元，過去8年柯文哲加總還債570億元之後，現在利息降到一年3億元，問蔣萬安有沒有目標，可以讓台北市政府的利息將到多少？蔣萬安回應，「我們會努力」，秘書長李泰興也表示，「最近利率有在漲，沒法說利息減多少？會盡量不舉債，113年就沒有新增債務。」