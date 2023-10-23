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北市圖書館出現統戰書籍？ 內容驚現：中華民國滅亡

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供
有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供

台北、上海於2013年簽署MOU實施書籍互贈，台北市立圖書館設「上海之窗、閱讀北京」專區，民眾發現有收錄寫著「中華民國在1949年滅亡」的歷史讀本、《〈習近平談治國理政》等，議員批評是中國大外宣。北市教育局說，公共圖書館館藏不受意識形態、政治與宗教檢查，包括國家圖書館、新北圖書館等都有相關書籍，提供多元觀點，讀者都可自行判斷。

北市議員林延鳳表示，日前接獲民眾陳情，北市圖書總館5樓「上海之窗、閱讀北京」專區，竟見各類中國統戰書籍，包含中國國家主席習近平的論述集《習近平談治國理政》英文版，以及編年表直指「中華民國在1949年滅亡」之歷史讀本等「中國大外宣書籍」。

林延鳳表示，北市府未積極把關，在「兩岸合作」的框架下收受並陳列這些書，打臉台北市長蔣萬安所言的「對等尊嚴」，除了要求市圖改進，更呼籲相關單位在中國加強收緊言論自由的此刻，應重新思考2013年與上海圖書館所簽訂之合作備忘錄（MOU），人員交流、圖書互贈、文獻傳遞等項目是否應繼續。

林延鳳指出，台北、上海書籍互贈，北市受上海贈送之書籍為870冊，多於北市贈送的687冊，理應對等互贈的一致冊數卻出現落差，極可能是北市贈書遭中方篩選、過濾後減少，但反之中國卻利用台灣自由風氣，反銷統戰書籍，北市府卻欣然收下。

林延鳳說，中國用這類統戰書籍當成「圖書館交流」之贈書，要說全無政治意涵，恐怕只有北市府自己相信，若市圖要以「出版自由」為名不下架統戰書籍，那就坐實兩岸不對等交流的事實，否則寄一本總統蔡英文的語錄，看看上海收不收？

北市教育局副局長陳素慧回應，依照聯合國教科文組織規範，公共圖書館所有館藏不受意識形態、政治、宗教規範，這幾本書是雙城論壇後上海贈書，書中內容則是他人觀點並不代表圖書館立場，讀者還是可自己判斷要看什麼書，公共圖書館責任就是提供多元觀點。

有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供
有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供
有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供
有民眾反映，台北市立圖書館內收藏「中華民國滅亡」、「台灣自古就是中國神聖領土不可分割的一部分」等內容書籍，議員批評是替中國大外宣。圖／北市議員林延鳳提供

圖書館 上海

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